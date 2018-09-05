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05 Eylül 2018 12:48

Tarihi Çarşı’nın denetimi Osmangazi’de

Bursa’da tarihî çarşı ve hanlar bölgesindeki zabıta hizmetlerinin tamamı Osmangazi Belediyesi’ne verildi.

Tarihi Çarşı’nın denetimi Osmangazi’de

05 Eylül 2018 12:48


Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde tarihî hanlar ile ilgili düzenlenen toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra BTSO, Bursa Tarihİ Çarşı ve Hanlar Birliği, BESOB ve çarşı derneklerinin temsilcileri katıldı. Toplantıyla ilgili bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı Devleti’nin ilk büyük çarşısı olan 7 asırlık hanlar bölgesinde belediye olarak en iyi şekilde hizmet verdiklerini belirterek, “Tarihî hanlar bölgesi ile ilgili gerçekleştirilen toplantıda tarihî çarşıların zabıta hizmetlerinin tamamının Osmangazi Belediyesi’ne verilmesi kararlaştırıldı. Bugüne kadar tarihî çarşıda belediye olarak zaten hizmet veriyorduk. Bu, bizim için onurlu ve şerefli bir hizmet. Şehrimizin en önemli tarihî ve turistik bölgelerinden biri olan tarihi çarşıda, esnaf ve vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmelerini sağlamak için hizmetlerimizi en iyi şekilde sürdüreceğiz. Zabıta hizmetlerinin tamamen belediyemize verilmesiyle birlikte denetimlerimiz ve hizmetlerimiz artarak devam edecek” dedi.




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