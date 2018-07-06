Tarihî eser sokmaya çalışırken yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlar Büro Amirliği, Bursa’ya kaçak tarihî eser getirileceği yönünde aldıkları ihbarı değerlendirerek söz konusu şahıslara yönelik harekete geçti. Kaçak tarihi eserleri S.Ö. ve F.B. isimli şahısların getireceğini tespit eden ekipler şahıslara ait aracı Bursa girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada arka koltuk altında tarihi eser vasfında olduğu değerlendirilen 1 adet haç, 3 adet mumluk ve 61 adet sikke ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, tahkikat devam ediyor.