Tarihi eserleri otelin terasında satmak isterken yakalandılar

Bursa'da definecilerin ele geçirdikleri tarihi eserleri satmak için müşteri arandığı bilgisini alan jandarma ekipleri kaçakçıları otelin terasında satmak isterken suçüstü yakalandı.

Elinde tarihi eser bulunan İ.G İ.B veT.Y'nin elindeki tarihi eserlere müşteri aradığını bilgisini alan jandarma ekipleri şahısları takibe aldı. Şahısların elindeki tarihi eserleri bir otelin çatı katında satacağı bilgisini alan ekipler kaçakçıların eserleri satacağı sırada suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve evinde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 184 sikke, 18, yüzük, madalyon ve mühür, 2 heykel, 1 lahit ve 17 gaz lambası ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler Bursa Müze Müdürlüğüne gönderilirken şüpheli şahıslar gözaltına alındı.