İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi handa her yer çelik kapı

Bursa’da 2’nci Beyazıt tarafından 1508 yılında yaptırılan Cumhuriyet Caddesi’ndeki Pirinç Han’a gidenler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına dönüyor.

Bursa'da 2'nci Beyazıt tarafından 1508 yılında yaptırılan Cumhuriyet Caddesi'ndeki Pirinç Han'a gidenler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına dönüyor. Restore edildikten sonra aslına uygun bir şekilde kullanılan hanın 7 odasına çelik kapı takılması tepkilere sebep oluyor.


Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Pirinç Han'ın üst katına çıkan vatandaşlar şok oluyor. Üst kattaki iş yerlerinde 6 çelik kapının kahverengi, yeni takılan bir kapının ise beyaz renkte olması sebebiyle tarihi Pirinç Han'ın tarihi dokusu bozuluyor. Takılan çelik kapılarla tarihi hanın dokusunun bozulduğunu ve çirkin bir görüntü oluştuğunu söyleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.


Handa dükkan işleten Sultan Keskin, "Çelik kapılar tarihi hanın dokusuna aykırı. Beyaz kapı renginden dolayı çok tepki alıyor. Hanın içerisinde 6 tane daha çelik kapı var. Onlar renk itibariyle çok göze batmadığı için o kadar dikkat çekmedi. Rengi beyaz değil de dokuya uygun bir şey olsaydı belki bu kadar dikkat çekmeyecekti. Teslim zabıtlarında yapılacak herhangi bir değişikliğin Anıtlar Kurulu'ndan izin almak şartıyla yapılabileceği hükmü var. Ama o yazıyı dikkate almadan çelik kapı takan arkadaşlarımız var" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.