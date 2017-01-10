Tarihî handa restorasyon uzadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 20 Ekim 2013 tarihinde çıkan yangında küle dönen tarihî handa restorasyon çalışmaları uzadı. 400 günde bitirilmesi hedeflenen restorasyon çalışmaları aradan iki yıl geçmesine rağmen bitirilemedi.

İnegöl’de 1827 yılında Cafer Paşa tarafından yaptırılan Beylik Hanı’nda 20 Ekim 2013 tarihinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangın çıktı. 20 işyerinin bulunduğu 185 yıllık han küle döndü. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılı sonunda ihale edilerek mayıs ayında restorasyonu başlayan han’n inşaatında sona gelinirken, ne zaman hizmete açılacağı ise merak konusu.

Restorasyon çalışmalarının 400 günde tamamlanması hedeflenirken, iki yılı aşkın bir süredir mutlu sona ulaşılamadı. Dış cephe çalışmaları tamamlanan ve şu an ince işleri kalan hanın iç avlusunda 40, dış avlusunda 22 dükkan bulunacak.