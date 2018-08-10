Yangında zarar gören türbe için kimse harekete geçmezken, türbenin madde bağımlılarının mekanı olduğunu ifade eden Osmangazi Belediyesi’nin MHP’li meclis üyesi Cemil Aydın, "Bu ayıp Bursa’ya yeter. Vakıflar harekete geçmiyorsa, belediyeler bu ayıba el atmalı" dedi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çekirge semtinde yer alan, Fatih Sultan Mehmet’in torunu ve İkinci Beyazıt’ın kızı olan Hatice Sultan’ın türbesi madde bağımlılarının mekanı oldu. Karamustafa Paşa’nın zevcesi Hatice Sultan ve 10 sandukanın bulunduğu türbe, bakımsızlıktan adeta dökülüyor. Türbenin ahşap kapısı geçtiğimiz aylarda madde bağımlıları tarafından yakılarak küle dönmüştü. Kapıları yakılmış, içi toz ve küfle kaplı tarihi türbe, daima açık ve korumasız bir vaziyette onarılmayı bekliyor. Kaderine terk edilen türbenin içi ve bahçesi, madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Türbe bahçesinde görülen, madde bağımlılarının kullandıkları bazı malzemeler türbeyi ziyarete gelenlerin tepkisine neden oluyor. Turistlerin en çok uğradığı Çekirge Caddesi’nde bulunan türbe için vatandaşlar bir an önce yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ve diğer yetkilileri göreve davet eden MHP Osmangazi Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Cemil Aydın: ‘Vakıflar Bölge Müdürlüğü imtina ediyorsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve gözde tarihi eserin ilçemizde olması münasebetiyle Osmangazi Belediye Başkanlığını gereği için aktif ve etkili olmaya çağırıyoruz. Bu tablo Osmangazi ve Bursa’mıza yakışmıyor ayıptır, günahtır, yazıktır. ‘ diye konuştu.