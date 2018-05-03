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03 Mayıs 2018 11:12

Tarihi Kentler Birliği’nden Mysia Fotoğraf Müzesi’ne ödül

Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mysia Fotoğraf Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin ‘Müze Özendirme Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği’nden Mysia Fotoğraf Müzesi’ne ödül

03 Mayıs 2018 11:12


Nilüfer Belediyesi’nin Gümüştepe Mahallesi’nde açtığı ve Bursa’da ilk olma özelliği taşıyan Mysia Fotoğraf Müzesi, verilen emeklerin karşılığını almaya başladı. Tarihi Kentler Birliği’nin her yıl iyi müzecilik örneklerini özendirmek maksadıyla düzenlediği ‘Müze Özendirme Yarışması’nda, Mysia Fotoğraf Müzesi ödüle layık görüldü. Arşiv ve koleksiyonculuk kategorisinde değerlendirilen Mysia Fotoğraf Müzesi’nin ödülü, 11-12 Mayıs tarihlerinde Kastamonu’da düzenlenecek törende verilecek.


Bursa’nın ilk ve tek, Türkiye’nin üçüncü fotoğraf müzesi olan Mysia Fotoğraf Müzesi’ni, kısa zamanda 7’den 77’ye binlerce kişi ziyaret etti. Fotoğrafın ve ekipmanların doğuşu ve gelişimini, gerçekte nasıl bir serüvene sahip olduğunu gözler önüne seren Mysia Fotoğraf Müzesi’ni ziyaret edenler fotoğrafın tarihine tanıklık ederek fotoğrafçılık adına önemli bilgiler ediniyor.




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