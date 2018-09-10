Tarihi Kentler ‘dünya barışı' için çalışacak

Dünya Tarihi Kentler Birliği'nin ‘2018 Bursa Deklarasyonu'nu okuyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, insanlara barışı getirmek için iş birliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu yıl 16.'sı Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen ‘Dünya Tarihi Kentler Birliği Konferansı'nın ‘2018 Bursa Deklarasyonu', Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından okundu. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki programa, 21 ülkeden 40 tarihi şehrin başkan ve yöneticileri katıldı. Dünya Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kadokawa ve yönetim kurulu üyelerinin yönettiği toplantıda, yapılan çalışmalar, projeler, bütçe ve yeni üyelikler hakkında bilgi verildi.

2020'deki 17. Dünya Tarihi Kentler Birliği konferansına ev sahipliği yapmak için toplam 8 şehrin başvuruda bulunduğunu açıklayan Daisaku Kadokawa, değerlendirme sonucu Kazan şehrinde karar kılındığını belirtti. Seçilmeyen diğer tüm şehirlerin de zengin kültürlere sahip olduğunu ifade eden Kadokawa, üyelerin çalışmalara katkı sunmaya devam etmesini istedi. Çin'den Dujiangyan, Filipinler'den Vigan ve İran'dan Tebriz ile Semnan şehirlerinin yeni üye şehirler olarak kabul edildiğini ifade eden Kadokawa, yönetim kurulunda Avusturya'dan Viyana ve Irak'tan Bağdat şehirleri yerine Avusturya'dan Bad Ischl ve İran'dan Shiraz şehirlerinin seçildiğini açıkladı. Başkan Kadokawa'nın Kyoto'nun başkanlığa devam etmesi ve Konya'nın da başkan yardımcılığına seçilmesi teklifi de üyeler tarafından kabul edildi. Gelecekteki çalışmalar için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini söyleyen Kadokawa, 16. Dünya Tarihi Kentler Birliği'ne ev sahipliği yapan Bursa'ya teşekkür etti. Bursa'nın zengin tarihi ve kültürel birikimine hayran kaldıklarını belirten Kadokawa, misafirperverliğinden dolayı Bursa Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve Bursa halkına teşekkür etti.

“Dostluklarımızı geliştireceğiz”

Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından ‘2018 Bursa Deklarasyonu' okundu. Deklarasyonda şu ifadelere yer verildi;

“Dünya Tarihi Kentler Birliği Konferanslarının başlangıcını hazırlayan “Dünya Kültürlerinin Serbestçe Paylaşımı Deklarasyonun” 1200 senelik bir geçmişe sahip Kyoto'da duyurulmasından bu yana 40 sene geçmiştir. Tarihi şehirlerin insanlığın ortak mirası olduğu ilkesi çerçevesinde 7-9 Eylül 2018 tarihlerinde ‘16. Dünya Tarihi Kentler Birliği Büyük Buluşması'nda bir araya gelen Belediye Başkanları ve liderler; düş ve düşüncelerimizi ortak bir payda altında buluşturan değerlendirme, görüş, önerilerimizi 2018 Bursa Deklarasyonu başlığı altında topladık ve bildiriyoruz ki;

küreselleşmenin gelişimi ile birlikte çevremiz büyük bir değişim geçirmiş ve yaşamdaki kolaylıklarda da büyük bir iyileşme görülmüştür. Diğer taraftan, tarihi şehirlerde kültürel benzeşmeler ortaya çıkmış ve tarihi şehirlerin yerel kültür, yapı ve yaşam tarzlarını sürdürmesi daha zor bir hale gelmiştir.

Küreselleşme reddedilebilecek veya durdurulabilecek bir olgu değildir. Liderler olarak, sadece küreselleşmeyle ortaya çıkan kitlesel turizm gibi olumsuz yönleri dikkate almak zorunda değiliz, aynı zamanda kültürel mirasımızdan gelen özgün değerleri de dünyanın geri kalanıyla insanlığın ortak mirası olarak paylaşmak gerekiyor” dedi.