Tarihi kentlerin önceliği işbirliği ve dayanışma

Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin 16. konferansına ev sahipliği yapan Bursa, 21 ülkeden 40 tarihi şehrin başkan ve yöneticilerinin ağırlamaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyanın farklı yerlerinden Bursa’ya gelen konuklarını makamında ağırladı. Samimi bir ortamda yapılan ziyarette, konuklara Bursa’ya özgü damak tatları ikram edildi.

"İnşallah dünya barışına vesile olur"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Tarihi Kentler Birliği 2018 Buluşması’nın Bursa’da olmasına karar veren Birlik Başkanı Daisaku Kadokawa’ya ve heyete teşekkür etti. Bursa’nın geniş bir medeniyete ve kültüre sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, 8500 yıllık bir geçmişe sahip olan Bursa’nın birçok farklı medeniyete ev sahipliği ve yaklaşık 150 yıl Osmanlı’ya başkentlik yaptığını belirtti. Günümüz Türkiye’sinin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kesimleriyle savaşların olmadığı, kardeşliğin hüküm sürdüğü bir ortam istediğini ifade eden Başkan Aktaş, "Bunun da kültür, sanat ve beraberinde turizmin sağlayacağı bir ortamla olacağını biliyoruz. Gerek Dünya Tarihi Kentler Birliği, gerekse yurtdışındaki birlikler noktasında bu tip açılımları ciddi şekilde önemsiyoruz. Ümit ediyorum ki Bursa’ya gelerek toplantıya katılan herkes birçok kazanım sağlayacaktır. Programa katılan tüm misafirlere teşekkür ediyorum. İnşallah kardeşliğimiz, dostluğumuz dünya barışına ve kan ile gözyaşının dinmesine vesile olur. Dünyanın herhangi bir köşesindeki sıkıntıdan bahsederken Türkiye’nin tek derdi de budur" dedi.

Konuklara Bursa hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, 3 milyon nüfusa sahip Bursa’nın ağırlıklı otomotiv ve tekstil olmak üzere tarih, kültür, tarım, turizm ve termal şehri olduğunu dile getirdi.

"Bursa’nın sahip çıktığını gördük"

Dünya Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kadokawa ise, küreselleşmenin sıkça konuşulduğu ortamda yerel kültürlerin nasıl korunacağını önemsediklerini ve bu sene ele aldıklarını anlattı. Yayınlanacak deklarasyonu tüm katılımcı şehirlerin kendi bölgesine götürüp uygulayacağına inandığını söyleyen Kadokawa, "Bursa’nın tarihi yerlerini ziyaret etme imkanı bulduk. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş liderliğinde tüm vatandaşların Bursa’nın tarihine, kültürüne sahip çıktığını, geliştirip koruduğunu gözlerimizle gördük. Bunun için mutlu olduk. Elbette ülkeler arasında zaman zaman gerginlikler olabiliyor. Fakat biz bunları aşarak tarihsel kentler arasındaki işbirliğini ve dayanışmasını geliştirmek istiyoruz. Kültürler arasındaki ilişki ve iletişimin artmasına katkı sağlama kararlılığındayız" diye konuştu.

Kyoto Meclis Başkanı Kazuhiro Terada da ’Yeşil Bursa’ namıyla bilinen doğal ve tarihsel güzelliklerle bezenmiş bir şehirde bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. 26 kentin katılımıyla kurulan Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin bugün 116 üyesi bulunduğunu hatırlatan Terada, devlet çerçevelerini aşarak kentler arası bir iletişim ve etkileşim sağladıklarını aktardı. Terada, "Kendi kentlerimizin kültürünü bilmiş olsak da dünyanın başka kentlerinde bambaşka kültürler olduğunu bilen ve bunları anlayan insanların hala az olduğunu tahmin ediyorum. Dünya Tarihi Kentler Birliği toplantısında her bir kent temsilcisinin başka kentlerle kurduğu iletişimi kendi bölgelerinde yurttaşlarına aktaracağına inanıyorum" dedi.

Ziyarette, diğer şehirlerin başkan ve yöneticileri de söz alarak kentleri hakkında bilgi verdi. Toplantı sonunda Başkan Alinur Aktaş tarafından tüm misafirlere ipek kumaş üzerine yapılmış Bursa tablosu hediye edildi. Misafirler de kendi bölgelerini anlatan hediyeleri Başkan Aktaş’a takdim etti. Ziyaretin sonunda Başkan Aktaş ve konuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.