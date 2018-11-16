Tarihi merkezlerde kültürel buluşma

Yıldırım ilçesinde harabe halde dururken Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra ilk günkü hâliyle İncirli Kültür Merkezi olarak şehre kazandırılan tarihî hamam, ilçede kültürel buluşmaların merkezi haline geldi. Bursa Eğitim Göllülerinin Kızılay Haftası kutlamaları, Kalp Aritmi Hastanesi İş Güvenliği Eğitimi, Ülkü Ocakları Taş Mektep programı, Yedi İklim Dershanesi programı gibi faaliyetlere ev sahipliği yapan merkezin en renkli konukları da mahalle muhtarları oldu. Mühürden notaya sloganıyla koro kuran Bursalı muhtarlar, provalarını tarihi mekânda yaparken, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün Keman Kursları ve Bursa Musiki Sanatı Derneğinin koro çalışmaları da burada gerçekleştirildi.

Mudanya'da kültürel buluşmaların en önemli adresine gelen tarihi Hasan Bey Sanat Merkezi de çocuklara yönelik faaliyetlerle ön plana çıktı. Her çarşamba günü yapılan çocuklara yönelik el becerisi atölye çalışmaları renkli görüntülere sahne olurken, pazartesi günleri de Masal Gezginleri, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalıyla çocukların karşısına çıkıyor.