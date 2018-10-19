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Tarihi paraları satamadan yakalandı

Bursa’da tarihi eser paraları satamadan jandarma tarafından yakalandı.

Bursa'da tarihi eser paraları satamadan jandarma tarafından yakalandı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser niteliği taşıyan madeni paraların piyasaya sürüleceği bilgisi alındı.Hemen harekete geçen ekipler Gemlik İlçe merkezinde S.C isimli şüpheliyi yakaladı.


Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şahsın üst aramasında tarihi eser niteliği taşıyan (20) adet madeni para ele geçirildi.


Şüpheli gözaltına alınırken, madeni paralara ise el konuldu.

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