Tarihi Pirinçhan'daki beyaz çelik kapıya klip çekti

Bursa'da tarihi Pirinçhan'daki iş yerine taktırdığı beyaz çelik kapı ile gündeme gelen Murat Çapkın, bu olayla alakalı şarkı sözü yazıp, klip çekti.

Müzikle ilgilenen Murat Çapkın, Bursa'da II. Beyazıd tarafından 1508 yılında yaptırılan Pirinçhan'daki iş yerine beyaz çelik kapı taktı. Bu durumla gündeme gelen Çapkın, gelen tepkiler üzerine çelik kapıyı sökerek orijinalini taktı. Olayın ardından şarkı sözdü yazıp klip çeken Çapkın, videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Murat Çapkın, "Beyaz kapı çok ciddi tepkilere sebep oldu. Şahsım olarak çok ciddi hakaretlere maruz kaldım. Ben de kendi halimle klip yayınladım. Ben de kapıyla alakalı klip yaptım. İnşallah topluma eser bırakırım. Herkesten bu hususta özür diliyorum. İnsanlara karşı gülünç duruma düştüm. Eleştirenler, gülenler de oldu. Herkesten Allah razı olsun" dedi.