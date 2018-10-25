Tarihi saat kulesindeki yılların ayıbı düzeltilecek

Bursa'da Tophane Semti'nde bulunan 113 yıllık tarihi taş saat kulesinin üzerindeki çelik destekli sac eklentinin 32 yıl öncesinde de Tabiat Varlıkları Kurulu'nun kayıtlarında olduğu ortaya çıktı. Tarihi kule, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle aslına uygun restore edilecek.

Yıllar önce lodostan etkilenen taş saat kulesinin ahşap eklentisinin 1986 yılındaki Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu'nun tescil fişinde dahi sactan olduğu belgelendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi saat kulesinin üstündeki eklentiyi aslına uygun restore etmek için çalışmalara başladı.

Tarihi saat kulenin altıncı katının bugünlerde PVC ile kaplandığı iddialarına Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Feridun Tarım'dan cevap geldi.

Eserin 6.katının yıllar öncesinde koruma amaçlı sac kaplama yapıldığını belirten Daire Başkanı Feridun Tarım, ''Tophane saat kulesinin açılışı 1905 yılında Sultan Hamit Han döneminde yapılmış. 33 metre yüksekliğinde 6 katlı bir saat kulesi olmasının yanında, yangın gözetleme kulesi işlevi vardı. Yapıldığı dönemde haberlere konu olan altıncı kat ahşap kargir olarak yapılmıştır. Ancak 6.kat çok uzun yıllar önce lodos etkisiyle yıkılmış ve çelik konstrüksiyon sacla kapatılmıştır. Saat kulesi ilk olarak 14 Şubat 1986 tarihinde Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından tescillenmiştir. 1986 yılındaki tescil fişinde de söz konusu altıncı katın saç malzemeyle kapatıldığı, tescil fişindeki fotoğraftan görülmektedir. 1987 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçen saat kulesinde 2004 yılında koruma kurulu kararı ile basit onarım çalışması yapılmıştır. Burada fazladan özgün olmayan eklentilerin kaldırılmasıyla beraber bu kapsamda kurul kararınında yer aldığı gibi altıncı kattaki sac malzemenin bakım ve onarımları yapılmıştır. 2017 yılı içerisinde de saat kulesine ait rölöve 2 dönem halinde restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak koruma kurulu onayına sunulmuş ve onayı alınmıştır. Bu restorasyon yapım çalışmalarına hazırlıklar devam ederken, kamu oyunda yer alan haberle yıllar öncesine dayanan bir uygulamanın sanki yeni yapılmış bir uygulama gibi gösterilmesi bizleri de üzmüştür. Şu anda yeni yapacağımız çalışmayla beraber sac kısımlar kaldırılacak. Yine çelik konstrüksiyon ile beraber üzerine kaplama ahşap dikme ve silmelerle beraber özgün haline uygun şekilde restorasyon çalışmaları tamamlanacaktır'' dedi.