Tarihi Şadırvanlı Han, yeniden hayat buluyor

Osmangazi Belediyesi, Kayhan Mahallesi'nde 20. yüzyıl başlarına ait sivil mimarlık örneği yapıyı yeniden ayağa kaldırmak için rekonstrüksiyon çalışması başlattı. Tamamlandığında sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak olan Şadırvanlı Han'ın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılması adına bugüne kadar 567 restorasyon, rölöve, sokak sağlıklaştırma çalışmasına imza atan Osmangazi Belediyesi, yeni bir sivil mimarlık örneği yapıyı daha çöküntü halinden kurtararak eski ihtişamlı günlerine kavuşturuyor. Kayhan Mahallesi'nde 20. yüzyıl başlarına ait olan Şadırvanlı Han, 650 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilecek. Tarihi han ve hanın batısında kalan dükkanlar proje kapsamında Osmangazi Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. Şadırvanlı Han için 604 metrekare kamulaştırma yapıldı ve 2,25 milyon TL kaynak kullanıldı.

Tarihi binanın temel atma töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Şadırvanlı Han'ın Kayhan Çarşısı'na önemli bir değer katacağını ifade ederek, “Bursa, Osmanlı'yı kuran şehir. Burası tarih, kültür ve turizm şehri. Şehrimizin bu özelliklerini yaşatmak, ayağa kaldırmak ve geleceğe aktarmak adına Osmangazi Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bugün temelini attığımız Şadırvanlı Han'ın yer aldığı Kayhan Çarşısı, tarihi dokusunu ve kimliğini uzun süredir yaşatan ve bugüne kadar getiren bir çarşımız. Belediyelerimiz bir yere hizmet götürdüğünde, bu hizmetin bir başka hizmeti daha tetiklediğini görüyoruz. Yapılan her hizmet o bölgeye değer katarak çevresinin de yenilenmesini sağlıyor. Geçtiğimiz dönem bu tarihi çarşımızda yer alan Gökdere Medresesi'ni restore ederek ayağa kaldırdık. Çevre düzenleme ve zemin kaplama çalışmaları ile Kayhan Çarşısı'na bir hareketlilik kazandırdık. Esnafımızın da gayretiyle birlikte burası Uzun Çarşı ile bütünleşti ve dükkanların daha uzun süre açık kalması sağlandı. Bize düşen görev, kentimizin özelliklerini ve güzelliklerini, görülmesi gereken yerleri ve mutfak zenginliğini ortaya koymaktır. Biz bunu Kayhan Çarşısı'nda başardık” dedi.

“Fetih Müzesi Bursa turizmine yön verecek”

Başkan Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin Bursa turizmine yön vereceğini ifade ederek, “Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya vurduğu mühür olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, şehirdeki turizmi yeniden şekillendirecek. Şuan müzenin kapılarını ziyaretçilere açtık. Resmi açılış için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza davetiyemizi verdik. Kendisi ne zaman uygun olursa müzenin açılışını da o zaman yapacağız. Bursa'da turizm sektörü Fetih Müzesi ile kendine yeni bir yol haritası çiziyor. Bursa'ya gelen turistler tur otobüslerini bırakacak otopark olmamasından dolayı maalesef ki bu tarihi çarşılarımıza uğrayamıyordu. Osmangazi Belediyesi olarak Fetih Müzesi'nin yanına inşa ettiğimiz otopark ile bu sıkıntıya son veriyoruz. Fetih Müzesi'ni gezdikten sonra turistler tarihi aksı gezecek ve buradaki hareketlilik daha da artacak” diye konuştu.

Başkan Dündar, tarihi mirasın korunup yaşatılması adına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “2009 yılında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapmış olduğumuz yatırımlarla Bursa'nın tarihi yönüyle ön plana çıkmasını sağladık. Tarihi bölgelerimizi adeta turizm merkezine dönüştürdük. Yapmış olduğumuz yatırımlar asla boşa gitmiyor. Bu yatırımları birbirleri ile bütünleştirmek için çalışıyoruz. Bursa'mızı tüm aktörler ile birlikte tarihteki hüviyetine kavuşturacağız. 9 yılda 567 restorasyon, rölöve, sokak sağlıklaştırma çalışması yaptık. Somuncu Baba inanç turizmi noktasında Bursa'nın olmazsa olmazı. İki etap halinde olmak üzere bu tarihi ve manevi değeri çok büyük olan bu merkezimizin restorasyonunu yaparak hizmete açtık. Üçüncü etap çalışmaları ile bölgede kamulaştırmalar yaparak Somuncu Baba Evi ve Somuncu Baba Camii'ni birleştireceğiz. Eski Bursa olan Hisar İçi bölgesini yeniliyoruz. Bursa'nın en eski çarşılarından biri olan Tahtakele Çarşısı'nı restore ederek bölgeye ticari hareketlilik kazandırdık. 1. Murad Hüdavendigar Külliyesi ve İmarethanesi'ni restore ettik. Birçok sivil mimarlık örneği yapıyı ayağa kaldırdık. Bunlardan bir tanesi de Şadırvanlı Han olacak” ifadelerini kullandı.