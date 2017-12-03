Tarihi Tarih Ağa Nur Hamamı açıldı

Tam teşekküllü hamam olarak hizmet verecek olan Tahir Ağa Nur Hamamı 35 yıllık hamam işletme tecrübesi olan Nazım Ceran tarafından çalıştırılacak. 12 kurna, göbek taşı, sauna, kese, masaj ve duş hizmetleri verecek olan hamam sabah 06:00 akşam 23:00 saatleri arasında şimdilik sadece erkekler faydalanabilecek. Banyo sonrası hizmetleri olan Tahir Ağa Nur Hamamında isteğe göre meşrubat ve çay ikramları yapılacağı ifade edildi.

Tahir Ağa Nur Hamamı İşletmecisi Nazım Ceran, Bursa ve Gebeze’de 35 yıldır hamam işletmeciliği yaptıklarını söyleyerek, “Şimdi Mudanyalılara hijyene önem veren, temiz bakımlı her türlü ihtiyaca cevap verecek bir hamamı hizmete sunmak istiyoruz. Ayın anda 24 kişinin yıkanabileceği Türk hamamı ve saunamızla Mudanyalıların beklediğine değecek şekilde hizmet vereceğimize inanıyoruz. Üstelik sunulan hizmetler herkesin kesesine uygun bir fiyatta olduğunun bilinmesini isterim” diyerek Mudanyalıları hamama davet etti.