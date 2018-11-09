Tarihi tekke gün yüzüne çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17'nci yüzyılda Yeşil Mahallesi'nde 3000 metrekare bahçe içine kurulan ve günümüze sadece semahane, mescide ait minare ve haziresi kalan Selâmi Efendi Tekkesi, ilk günkü orijinal haliyle şehre kazandırıyor.

Bursa'nın yaşayan canlı bir tarih şehri olması maksadıyla Cumhuriyet döneminden Osmanlı'ya, 2300 yıllık Bitinya surlarından 8500 yıllık arkeolojik bölgelere kadar her alanda önemli çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Külliyesi'nin güneyinde kalan önemli bir eseri daha gün yüzüne çıkardı. 17'nci yüzyılda Emir Sultan dergâhında şeyhlik yapan Aziz Mahmud Hüdai halifelerinden Selâmi Ali Efendi'ye ait olan tekkenin mescidi ilk günkü özgün kimliğiyle ayağa kaldırılırken, mescide ait yıkık minare de aslına uygun olarak restore edildi. Tekke bahçesinde bulunan ancak günümüze ulaşmayan sivil mimarlık örneği yapı da rekonstrüksiyonla 4 asır önce yer aldığı noktaya yeniden inşa edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen tarihi tekkede incelemelerde bulundu. Eserin, 17. yüzyılda Aziz Mahmud Hüdai halifelerinden Selâmi Ali Efendi tarafından yaptırıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, önemli bir kısmı yıkılmış olan yapının, aslına uygun olarak kent ziynetleri arasındaki yerini aldığını vurguladı. Uygulama çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Bu yapının ve çevresinin bölge halkına kazandırılması için birincil olarak yapının özgün durumundan da yola çıkılarak, ibadet, açık alan, hazire ve çocuk oyun alanı olarak hizmet vermesi planlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda bölge halkının diğer bir talebi doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerle tekke binasının aile sağlığı merkezi olarak kullanılmasına karar verildi. Burada geniş bir bahçe var. Yapılacak rekreasyon çalışmalarıyla halkımız çocuklarıyla gelip burada güzel vakit geçirebilecekler. Çalışmaların Ocak 2019'da bitmesi bekleniyor ancak biz süreci biraz hızlandırıp, Aralık sonu gibi tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdiden bölgeye hayırlı olsun” dedi.