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10 Temmuz 2018 15:20

Tarihi yapılar geçmişten geleceğe taşınıyor

Tarihî Bursa evlerini ayağa kaldıran veren Osmangazi Belediyesi, Alipaşa Mahallesi’ndeki 19.

Tarihi yapılar geçmişten geleceğe taşınıyor

10 Temmuz 2018 15:20

yüzyıldan kalma sivil mimarî örneği yapıyı aslına uygun şekilde inşa ediyor.


Osmangazi Belediyesi, tarihî ve kültürel mirasın korunup yaşatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Alipaşa Mahallesi’nde 19’uncu yüzyılın ilk yarısında inşa edilen sivil mimarî örneği yapı, yürütülen rekonstrüksiyon çalışması ile yeniden ayağa kaldırılıyor. Toplam 210 metrekare alan üzerine bodrum+2 kat olarak inşa edilen tarihî yapının, bodrum katında mutfak, ardiye, 2 atölye ve tuvaletler yer alıyor. Binanın zemin katında 1 idarî oda, 1 sofa ve 1 süreli yayınlar odası bulunurken, birinci katta ise binanın orijinalinde de yer alan başoda yer alıyor.


Geçtiğimiz Şubat ayında temeli atılan tarihi yapının ahşap karkas bölümü tamamlanırken, ahşap karkas arası bölümlere harman tuğlalar örüldü. Kaba sıva işlemleri tamamlanan binanın, çatısı da inşa edildi. Elektrik ve mekanik tesisatlar çekilirken, avlu duvarı da tamamlandı. Kapı, pencere gibi ahşap döşeme işlemlerinin yapılacağı bina, ince işçiliklerin ve binanın orijinalinde yer alan kalem işlerinin tamamlanmasının ardından yılsonuna kadar hizmete açılacak. Tarihi yapı, kültür merkezi olarak faaliyet gösterecek.


Çalışmalar hakkında bilgiler veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İlçemizin farklı noktalarında, yok olmaya yüz tutan yapıları yeniden ayağa kaldırarak vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Alipaşa Mahallemizde yer alan bu yapı 19. yüzyıla ait, ahşap karkas olarak inşa edilen bir eser. Binanın orijinal bölümleri söküldü ve inşaat tamamlandıktan sonra ince işçilik çalışmaları ile birlikte tekrar binaya monte edilecek. Zemin+2 kat olan, bahçesi ve avlusu bulunan güzel bir eser. Rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlandıktan sonra burası kültür merkezi olarak faaliyet gösterecek. Bu kültür merkezine, Bursa’nın önde gelen mutasavvıflarından Gazzizade Abdüllatif Efendi’nin adını yaşatmak adına Gazzizade Kültür Merkezi ismi verilecek. Bu çalışma ile 19. yüzyılın mimari yapısını günümüze taşımış oluyoruz” dedi.




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