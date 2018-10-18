Tarihî yapıları yakarak ahşaba işledi

Usta sanatçının İstanbul ve İnegöl'den farklı bölgeleri işlediği 38 eser, İnegöl Kent Müzesi'nde sergilendi.

İnegöl Kent Müzesi, yeni bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. Ahşap yakma sanatçısı Selçuk Algurdağ'ın el emeği ve göz nuru eserlerinden oluşan sergi Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonu'nda açıldı. İstanbul ve İnegöl'ün tarihî yapılarının yakma sanatıyla ahşaba işlenmesinden oluşan 38 eserin yer aldığı sergi ilgi gördü. Sergide, İnegöl Kent Müzesi, İshak Paşa Külliyesi, Galata ve Kız Kulesi, Süleymaniye ve Ortaköy camileri gibi tarihi yapıların resimleri yer alıyor. Ayrıca İnegöl'ün eski fotoğrafları da ahşaba aktarıldı. Çeşitli ebatlarda 38 adet ahşap yakma resmin yer aldığı serginin açılışına çok sayıda davetli katıldı.

Yapılışında; temiz budaksız kavak kontra, karbon kağıdı, kurşun kalem, silgi, kağıt bant, cetvel ve ahşap yakma havyası ile Natural ahşap boyası kullanılan ahşap yakma resimlerinin yer aldığı sergi hakkında bilgi veren Selçuk Algurdağ, “Böylesine güzel ve tarihi bir mekanda beni sizlerle buluşturan belediye başkanımıza ve İnegöl Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit ise “İnegöl Belediyesi olarak sanat,kültür ve sporun yanındayız. Daha önceki dönemde yapılmış olan bu müzemiz büyük değere sahip. Müzemizde şu ana kadar 103 sergi yapmış bulunmaktayız. Selçuk hocamıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.