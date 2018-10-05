Tarihin en yüksek eylül ayı ihracatı gerçekleşti

Eylül ayında ihracat yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolar ulaşırken tarihin en yüksek eylül ihracatı gerçekleşti. Yıllık ihracat da 165.1 milyar dolarla rekor düzeye ulaştı. Tarihin en yüksek eylül rakamına ulaşan ihracatı Tekstil Sanayici ve İşadamları Derneği(TESİAD) Başkanı Cüneyt Dizdar değerlendirdi. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 88'e kadar yükseldiğini, ithalatta düşüşün gözle görülür derecede azaldığını söyleyen Dizdar, "Yerli ve milli üretimi artırıp ülkemizi ithalata bağlılıktan kurtararak, daha fazla ithalat yerine üretim yaparak, cari açığı kapatarak, dış ticaret dengesini sağlayabiliriz. Sonrasında ise dış ticaret fazlası verecek bir Türkiye hayal olmaz" dedi.

Dizdar özellikle hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen yılın eylül ayına oranla yüzde 13,8 artışla gerçekleşen 1 milyar 466 milyon dolarlık ihracat, tekstil sektörünün ülke ekonomisindeki önemli katkısını ortaya koyuyor.

Erdoğan'ın Almanya ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftalarda Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya'ya ziyaretini değerlendiren Dizdar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti piyasalara olumlu yansıdı. En fazla ihracat yaptığımız ülke olması nedeniyle Almanya'yla aramızın sıcak tutulması, ilişkilerin sağlam olması çok kritik” diye konuştu.

Ülkenin ve ekonominin zorda olduğu şu günlerde ihracatçıya daha fazla finansman sağlanması ve destek olunması gerektiğini söyleyen Dizdar, “Bu destek her geçen gün artmalı. Çünkü ihracatçıya yapılacak destek ekonomiyi canlandırır. Bu amaçla ihracatçıya yapılacak olan finansman yardımlarını ve her türlü desteği takdirle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı. Katma değeri yüksek ve geleceğin sektörlerine yapılacak yatırımın ülke ekonomisinin gelişmesine katkısı olacağını dile getiren Dizdar, “Türkiye'nin ihracat gelirinin yükselmesi, cari açığın azaltılması ve dolayısıyla düşen enflasyonla ülke refahının artması bu şekilde sağlanacaktır. Teknoloji odaklı proje satışları artırılmalı, daha fazla tasarım ve markalaşmaya önem verilmelidir” şeklinde konuştu.