Tarım A.Ş. köylünün imdadına yetişti

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tarım A.Ş, Yenişehir ilçesine bağlı Kıblepınar köyüne süt soğutma tankı hibe etti.

Yenişehir’in en yüksek ve el değmemiş topraklarına sahip olan Kıblepınar köyündeki süt üreticilerinin eksikliğini hissettiği 1 ton kapasiteli soğutma tankı Tarım A.Ş. tarafından temin edilerek köye hibe edildi. Süt tankının tesliminde konuşan TARIM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bektaş, " Belediye Başkanımız Süleyman Çelik, Kıblepınar’ın bu yöndeki talebini bize iletti. Biz de Başkanımız Recep Altepe’ye konuyu anlattık. Başkanımızın talimatıyla bu mahallemizin bu eksiğini gidermiş olduk. Üniversitemiz tarafından burada organik tarım yapılması için araştırma yürütülüyor. Bu araştırmayla neler yapılabileceği belirlenince Büyükşehir Belediyesi gerekli desteği vereceğiz" diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, ilçenin ziraî potansiyelinin önemine işaret ederek, Tarım A.Ş’ye teşekkür etti.