Tarım A.Ş. sayesinde çiftçi kazanacak

Ş'nin Genel Müdürü Fetullah Bingül, “Şehir adına pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini biz gerçekleştirelim, ticaretini şehrimizin güzide üreticileri, satıcıları, pazarlayıcıları yapıp kazansınlar” dedi.

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan, Avrupa Komisyonu Erasmus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı'nca desteklenen "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" projesi çerçevesinde Yalova'da ‘İncir bahçesi günü' yapıldı. Toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bir sunum yapan Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, ürünlerin pazarlanması faaliyetini yürüttüklerini söyledi. Kamu iştiraki olmanın şuuruyla hareket ettiklerinin altını çizen Bingül, “Gittiğimiz her fuarda ve yaptığımız her çalışmada farklı bir misyonla kamu iştiraki olmanın sorumluluğuyla Bursa'yı tanıtıyoruz. Bursa'nın ürünlerini tanıtalım ve elde ettiğimiz bu bağlantılarla Bursa'daki şehir ekonomisine katkı sağlayalım istiyoruz. Ürünü satan illa biz olmak zorunda değiliz. X,Y, Z firmaları da satan firmalar olabilir. Onlar arasındaki ilişkiyi biz kuralım, aralarındaki ticareti biz oluşturalım. Şehir adına pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini biz gerçekleştirelim, ticaretini şehrimizin güzide üreticileri, satıcıları, pazarlayıcıları yapıp, kazansınlar maksadıyla çalışıyoruz” diye konuştu.

Programın ikinci bölümünde ise enstitü bünyesinde incir bahçeleri geçildi.