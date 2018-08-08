Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza yakın çevre yolunda Soğanlı kavşağında meydana geldi. Cahit D.’nin kullandığı 16 SZN 43 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, bir anda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Ağaca çarparak duran minibüste şoför Cahit D. ve yanında oturan Volkan D. ağır yaralanırken, arkada bulunan işçiler ise minibüsün ağaca çarpmasıyla savrularak çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polise ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.