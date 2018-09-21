Tarım Lisesi'ni Hisarcıklıoğlu açtı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde "Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" törenle açıldı.

Bursa Valiliği, Ticaret Borsası ve Karacabey Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Harmanlı Mahallesi'ne inşa edilen "Ticaret Borsası Harmanlı Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi" açıldı. Harmanlı Mahallesi'nde öğrenci sayısının 10'un altına inmesi sebebiyle 2014 yılında eğitim öğretime kapatılan okul binası onarılarak 24 derslikli, 800 öğrenci kapasiteli olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmete girdi.

Açılış törenine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ile Mustafa Esgin, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ve davetliler katıldı. Karacabey'in verimli tarım arazilerinde dört mevsim tarım yapılabilen bir ilçe olduğunu söyleyen Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ziraatın dışında müthiş bir sanayi hamlesi ile gelişmeye devam eden bir ilçe. Bugün Türkiye'nin en büyük 500 sanayi firmasından 14'ünün bulunduğu yer Karacabey. Birçok vilayet sizin yanınıza bile yanaşamıyor. Karacabey Türkiye'nin en büyük 500 sanayi firmasından 14'ünü tek başına çıkarmış bir ilçemiz. Vergi rekortmenleri listesine baktığımız zaman Bursa genelindeki listede gelir ve kurumlar vergisinde iki tane Karacabeyli var. Bu da Karacabey'in ekonomisini ve gücünü gösteriyor. Önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılık her zaman 1 numaralı sektör olacak"şeklinde konuştu.

Karacabey'in marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, "Karacabey büyüyor. Karacabey her geçen gün daha fazla gelişiyor. İlçemizden geçen İstanbul-İzmir otoyolu da Karacabey için adeta bir açılım mahiyetindedir. Otobanın hizmete girmesi ile birlikte çevresinde yeni işyerleri, fabrikalar, sanayi tesisleri de bir bir kurulacak ve bu işletmelerinde ciddi manada teknik eleman ihtiyacı ortaya çıkacak. Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, bu işletmelere yetiştireceği teknik ara elemanlarla adeta can suyu olacaktır" dedi.

Belediye Başkanı Ali Özkan ise, "Hamdolsun bunun somut örneklerini hep beraber görüyoruz. Hep beraber gerçekleştiriyoruz. Bu okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkeler arası, devletler arası bir yarış var. Bu yarışta en büyük avantajımız genç ve dinamik nüfusumuz. Ama bu genç ve dinamik nüfusumuzu çağın gereklerine uygun bir eğitim modeli ile teçhiz etmeliyiz. Hem teorik, hem pratik eğitim vermesi maksadıyla atılan bu adım Türkiye için belki küçük ama Karacabey için büyük bir adım olacak. Bu okulun yenilenmesi aranan eleman ihtiyacını karşılama noktasında büyük bir açığı kapatacak. TEKNOSAB projesi 81 bin 700 olan nüfusa sahip Karacabey'in tam iki katı 150 bin kişiye istihdam ön görüyor. Büyük Karacabey'i gerçekleştirmek için eğitim modelimizi buna göre kurgulamamız, buna göre formatlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 24 derslikli, 800 öğrenci kapasiteli okul hizmete girdi.