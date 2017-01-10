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10 Ocak 2017 15:07

Tarım öğretiminin 171. yılı Uludağ Üniversitesi’nde kutlandı

Tarım öğretiminin 171. yılı Uludağ Üniversitesi’nde kutlandı

10 Ocak 2017 15:07

Türkiye’de zirai öğretimin 171. yılı Uludağ Üniversitesi’nde (UÜ) kutlandı.
Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, makro açıdan bakıldığında tarım sektörünün çok fazla bir değeri bulunmadığını söyledi. Stratejik açıdan bakıldığında ise en önemli silahın tarım olduğuna işaret eden Prof. Dr. Mehmet Yüce,; “Türk toplumu için tarım geçmişte olduğu gibi bugün de önem taşımaktadır. Toplumumuzun yapısında tarımla uğraşmak vardır. Yediğimiz ekmek, içtiğimiz su da artık küresel bir silah haline geldi. O yüzden küresel gelişmeleri dikkate almadan, bireysel olarak yapacağımız hareketlerin sonucunun topluma ağır yansımaları olabilecektir. Bu yüzden de herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. Gerek devlet tarafının olsun, gerek bakanlığın olsun gerekse de akademik camianın olsun, herkes üzerine düşenleri yapmalıdır. Sorunun akademik tarafı olarak bizler de elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız” dedi.
Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Uğur Bilgili ise tarımın bir ülkenin temel gelir kaynaklarından birini teşkil ettiğini kaydetti. Desteklenmesi gereken sektörlerin başında tarımın geldiğini aktaran Dekan Bilgili, “Kalkınma sürecinde tarım sektörünü ikinci planda tutmak ve gerekli ilgiyi göstermemek, sürecin başarısız olmasına yol açacaktır. Gelişmiş ülkelere baktığınızda her sektörünün aynı oranda geliştiğini görürsünüz. Sanayisi ile birlikte tarım sektörünü de kalkındıramayan ülkelerin ekonomik refaha erişmesi oldukça güçtür. Ülkemizde de bu anlayışın benimsenmesi ve tarım sektörüne verilen desteklerin maksimuma çıkarılması gerekmektedir” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından programa onur konuğu olarak çağırılan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, ‘Geçmişten Günümüze Tarım ve Tarım Eğitimi’ isimli bir sunum gerçekleştirdi.
Programın sonunda ise 2016 yılında akademik aşama yapanlara ve meslekte 30. yılını dolduranlara plaket takdimi yapıldı.



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