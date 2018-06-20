Tarım şehri Bursa’da meyvecilik güç kazanıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığın daha kaliteli hale getirilmesi, verimlilik ve çiftçinin kazancının arttırılması hedefiyle ahududu, incir ve armut yetiştiricilerine yönelik toplam bütçesi 4 milyon lira olan projeleri başlattıklarını söyledi. Bursa’nın, sanayi kimliğinin yanı sıra önemli bir tarım şehri olduğunu belirten Başkan Aktaş, toplam alanı 1 milyon 88 bin hektar olan kentte 333 bin 868 hektar tarım alanının bulunduğunu, 136 bin 799 hektar alanın ise sulanabilir oluşu nedeniyle büyük avantaj taşıdığını ifade etti.

Tüketim merkezlerine yakınlığı, ulaşım kolaylığı ve ürün çeşitliliği ile Bursa’nın meyve, sebze ve tarla bitkileri yetiştiriciliğinde önemli bir noktada olduğunu anlatan Başkan Aktaş, Uludağ İhracatçı Birliği verilerine göre 2017 yılında 116 milyon 260 bin 410 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldığını, bu rakamların da tarımın Bursa için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Tarım AŞ’nin tarım ve hayvancılığa yönelik projeler geliştirdiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Biz geleceğin tarımda olduğunu biliyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Bereketli topraklarda tarım ve hayvancılığı kalkındırmayı ve kırsal nüfusa destek olabilmeyi istiyoruz. Köyde yaşayan genç nüfusun fabrikada işe girmek yerine köyünde iş kurabilmesine ve hayvancılık yapabilmesine olanak sağlamak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde hayvancılığın özendirilmesi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık projelerini başlattık. Bugün de ahududu, incir ve armut yetiştiricilerini yakından ilgilendiren projelerimize start veriyoruz” dedi.

Başkan Aktaş, Türkiye ahududu üretimin yüzde 96.6’sının, 4 bin 989 tonluk üretimle Bursa’da yapıldığını anlatarak, “En fazla üretimin yapıldığı Bursa’da üreticinin desteklenmesi ve vadeli satışlar sebebiyle yaşanan sıkıntılara karşı üreticiyi rahatlatabilmek amacıyla ahududu alımı yapıyoruz. Bu ürünleri işleyip şoklayarak iç pazarda satışını yapıyoruz. Kasa, kase gibi ambalaj malzemeleri ve şoklama, depolama için tüm hazırlıklarımız tamamlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, yaklaşık bütçesi 800 bin lira olan proje kapsamında 100 ton alım yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. ‘Örnek Ahududu Bahçesi ve Eğitimi Projesi’ hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, yaklaşık 200 bin lira bütçeli projeyle ahududu üretici birlikleri ve kooperatiflerinden 15 üreticiyi, ahududu üretiminde çok iyi yer edinmiş olan kardeş ülke Bosna Hersek’e götüreceklerini açıkladı. Uygulamaların yerinde görülmesi ve öğrenilmesinin sağlanacağını anlatan Aktaş, inceleme ve eğitim gezisiyle ahududu yetiştirme eğitimi, doğru cins fidelerin ithali ve örnek bahçe oluşturularak tüm ahududu imalatında kaliteyi yükseltmeyi, ihracata ürün gönderebilmeyi hedeflediklerini belirtti.

Siyah incir destekleme alımı ve yurtdışına ihracatı projesine de değinen Başkan Aktaş, siyah incir üreticilerinin desteklenmesini, tescilli marka ’BlackBursa’ ile dünya pazarlarına satış yapılıp fiyatın dengelenmesini ve çiftçinin kazanımlarının arttırılmasını amaçladıklarını anlattı. Yurtdışı pazarlarında bağlantılar oluşturulduğunu, alım ve satış sözleşmelerinin hazırlandığını da kaydeden Başkan Aktaş, “Kutu, viyole ve şale gibi ambalaj hazırlıklarımız da tamamlandı. Yaklaşık bütçesi 2 milyon 500 bin TL olan projede de üreticiden 300 ton ürün almayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Aktaş, diğer ihracat projesi olan ‘Santa Maria Armudu Destekleme Alımı ve Yurtdışına İhracatı Projesini’ de anlatarak üreticinin desteklenmesi, dünya pazarlarına satış yapılarak ürün fiyatının dengelenmesi ve çiftçinin kazanımlarının arttırılmasını istediklerini vurguladı. Bu konuda yurtdışı pazarlarında bağlantılar oluşturulduğunu, alım ve satış sözleşmeleri, kutu ve kasa gibi ambalaj hazırlıklarının devam ettiğini belirten Başkan Aktaş, “Yaklaşık 300 ton alım yapmayı hedefliyoruz. Bu projemiz için de yaklaşık 1 milyon lira bütçe öngörüyoruz. Projeler kapsamında ihracatla sağlanacak döviz girdisi, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan arz-talep dengesi ile iç piyasada ürünlerin değer kaybını önleyecektir” dedi.

Aktaş, kaliteli ürün yetiştirmeleri konusunda üreticiye her zaman destek vereceklerini de sözlerine ekledi.