Tarım sektöründeki son gelişmeler Uludağ Üniversitesi’nde ele alınıyor

büyük üreticisi olan Türkiye’nin iş gücü verimliliğinde 30, arazi verimliliğinde ise 21. sıralarda olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başladı. 5-7 Eylül tarihleri arasında devam edecek kongrenin açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, nüfus artışı ile birlikte yükselen ihtiyaçlar doğrultusunda, tarım ve gıda üretiminin 2050’ye kadar yüzde 60 artacağının öngörüldüğünü kaydetti. Bu anlamda Türkiye’nin stratejik değişiminin ve dönüşüm sürecinin en iyi örnekleri arasında bulunan tarım ve hayvancılıkta verimliliği artırmanın öncelikli hedeflerden birisi olması gerektiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Çünkü artık devletler artık salt tarımsal üretime odaklanmak yerine,alanın teknolojisine, Ar-Ge’sine ve inovasyonuna da yatırım yapıyor. 42 bin kilometrekare yüzölçümü ile Konya büyüklüğündeki Hollanda’nın her yıl 90 milyar doların üzerindeki tarımsal ihracatının altında verimli üretim modeli ve Ar-Ge yatırımları var. Milli tarımsal üretim faaliyetlerimizin etkinliğini artırmak, ekonomikliğini sağlamak ve çalışma şartlarını iyileştirmek açısından ziraî mekanizasyona geçiş çok önemlidir. Bu sayede Türkiye olarak tarım ve hayvancılık gelirlerimizde artış sağlarken, yeni teknolojilerin sektörde uygulanması ile birlikte üretim süreçlerini daha hızlı ve daha az iş gücü ile tamamlayarak kaynak tasarrufu sayesinde rekabet gücümüzü arttırabiliriz” dedi.

Ziraî değer artışı ve tarım makinelerinin sanayideki gelişmeler ile yeni yatırım ve istihdam alanları oluşmasının önünün açılmış olacağını aktaran Ulcay, “Bundan 10 yıl önce 250 milyon dolar dış ticaret açığı veren tarım makineleri imalât sektörünün, bugün 800 milyon dolara yaklaşan ihracat hacmi ile yaklaşık yüzde 15 dış ticaret fazlası vermesi de yine bu yatırımlar sayesinde gerçekleşmiştir. Devletimiz tarafından sağlanan tarımsal kalkınma destekleriyle önemli mesafeler kat etmiş olsak da tarım ve hayvancılık alanında yeni yatırımlarının artması ve istihdamın güçlendirilmesi için dönüşüm projelerine devam ederek ülkemizin büyümesini sürdürmeliyiz. 6,5 milyon insanın geçimini sağladığı tarımsal üretimde dünyanın 10. büyük üreticisiyken, iş gücü verimliliğinde 30, arazi verimliliğinde ise 21. sıralarda olmayı kabul etmemiz mümkün değildir. Daha güçlü bir Türkiye için daha güçlü bir ekonomiye geçişte bilginin üretimin her alanına transferi stratejik bir değer taşıyor.Düzenlediğimiz bu tür bilimsel buluşmalar da bu geçişin nüvesini oluşturmaktadır” diye konuştu.

BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Bilgili ise konuşmasında düzenlenecek kongre hakkında bilgi verdi. Kongrede 46’sı sunumlu, 13’ü poster olmak üzere toplam 59 tebliğin sunulacağını açıklayan Dekan Bilgili, yaklaşık 200 kişinin katılacağı kongrenin bilim camiası, sektör ve üreticiler için önemli katkılar sağlayacağına inandığının altını çizdi.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kamil Alibaş da düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.