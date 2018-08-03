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03 Ağustos 2018 16:29

Tarımda ceviz dönemi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ceviz yetiştiriciliği son yıllarda artarak devam ediyor.

Tarımda ceviz dönemi

03 Ağustos 2018 16:29


Küçükyenice Mahallesi’nde bir çok çiftçi, meyve bahçelerini sökerek ceviz üretimi için kolları sıvadı. Cevizin uzun süre dayanıklı kalması ve iyi para etmesi çiftçiyi cezb ediyor. Küçükyeniceli çiftçi Tufan Atıcı, "Burasının rakımı 345. Biz 8 sene evvel ceviz yetiştirmeye karar verdik. Burası meyve köyü. Ama şu an itibari ile hemen hemen herkes artık cevize dönmeye başladı. Kurulan eski şeftali, elma, armut bahçeleri sökülüp yerlerine ceviz dikiliyor. Ben ceviz yetiştiriciliğine tamamen heves ile başladım. Bu son zamanlarda bende bir aşka dönüştü. Bu yüzden işimi bıraktım ve cevize yoğunlaştım. Sonuçta bir çiftçinin oğluyum. İşimi bıraktığımda aldığım ücretten daha fazla kazanabiliyorum. Tabii ilk sene çok iyi verim alacak, çok iyi paralar kazanacak diye bir şey yok. Bu uzun zamanda kazanılacak bir şey. İlk 4-5 sene maddi bir değer beklememek lazım. İlk 5 sene devamlı elinizdekini vereceksiniz. Zahmet olmadan rahmet olmuyor" dedi.


Atıcı, "Raf ömrü uzun, şeftali gibi, armut gibi, kiraz gibi ürünlerden çok daha elverişli. Uzun zamanlı tüketilebilir. Ücret olarak diğer ürünlerden de çok daha iyi para ediyor. Makineyle hasat ediliyor. Eski sistemde sırık ile döverek, silkeleyerek hasat ediyorduk, ama yeni istem ile makineleşmeye gidildi. Makineli hasat ile ağaca zarar vermeden, daha kısa sürede hasadımızı tamamlıyoruz. Ülkemizde üretilen ceviz, ülkemizde tüketilen cevizin ancak 30’una tekabül ediyor. İhraç edecek durumda değiliz. Açığımızı kapatmaya çalışıyoruz, ama şu anda ülkemizin dört bir tarafında kurulan yeni ve büyük kapama bahçeler oluşturuluyor" dedi.




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