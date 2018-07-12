"Tarımla Engelleri Aşıyoruz" ilk meyvelerini verdi

Hayata geçen bu proje ile engelli vatandaşlara tarım alanında uygulamalı mesleki eğitimi verildi.

Hamidiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda bir araya gelen Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve projede görev alan engelli vatandaşlar, yetiştirilen doğal ürünler hakkında bilgi verdi. Haftanın bir günü engelli vatandaşların iştirakiyle 100 metrekarelik arazi engelli vatandaşlara tahsis edildi. Bu alanlarda sebze üretimi yapılarak engelli vatandaşların tarımla uğraşmaları planlandı. Ayrıca projede sera kurulup mevsim şartlarından etkilenmeden üretimin sürebilmesi sağlandı. Engelli kursiyerlerin tarıma olan ilgi ve sevgisinin arttırılması için bölgedeki örnek seralara geziler düzenlendi. Eğitimler 8 ay boyunca, Çarşamba günleri 09:00-12:00 saatleri arasında Hamidiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde uygulandı. Eğitimler, proje ortak ve paydaşlarının il ve ilçe kuruluşlarında görevli uzman personeli tarafından verilerek 20 engelli vatandaşın bilgilendirilmesi gerçekleştirildi.

Vali İzzettin Küçük, "Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onlara destek sağlamak devletimizin en önemli görevlerinden bir tanesi. Onların kendi başlarına ayakta kalabilecekleri imkanları, şartları, destekleri verebilmek için belediyemiz ve bizler çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Tarım alanında da özellikle onların becerilerini, kapasitelerini, kendi hayatlarını sürdürebilme imkan ve faaliyetleri geliştirmek için ortak bir proje yürütüldü. Bu proje ile engelli vatandaşlarımız tarım ürünlerinin üretilmesi hususunda beceri, bilgi ve mesleki yeterlilik kazandırmak aslî gayemizdir” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Valimiz öncülüğünde bir araya geldik. Engelli vatandaşlarımızın tarım ile hemhal olacağı bir ortam sağlandı. Tarım bu şehrin de, bu ülkenin de bir gerçeğidir. Engelli kardeşlerimizin engelleri aşabilmesi adına tarımla hemhal olmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir projeye destek vermekten dolayı son derece memnunuz” şeklinde konuştu.