Tarla kavgası kanlı bitti; 1’ muhtar 2 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre olay Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Akbıyık köyünde meydana geldi. İddiaya göre köy muhtarı Fahrettin Yiğit ile köy sakini Hasan Taşdemir arasında uzun zamandır devam eden tarla kavgası kanlı bitti. Muhtar ve köylü uzun zamandır tarla yüzünden tartışıyordu, bu akşam saatlerinde tartışma kavgaya dönüştü ve muhtar Fahrettin Yiğit, Hasan Taşdemir’i dövdü.

Dayak yiyen Hasan Taşdemir iki saat sonra köy kahvesine evinde bulunan pompalı tüfekle gelerek muhtara ateş etti. Açılan ateş sonucu muhtar olay yerinde hayatını kaybederken, çevreye saçılan saçmalardan yaralanan İsmail Tarım olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolda kalbi duran İsmail Tarım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Muhtarı ve bir köylüyü vuran Hasan Taşdemir jandarma ekipleri tarafından yakalanırken köy muhtarı Fahrettin Yiğit’in aynı yerde 40 yıl önce bir kişiyi vurarak öldürdüğü tespit edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmalarına devam ederken, muhtarın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.