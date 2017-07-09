Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 01:02

Tarla kavgası kanlı bitti; 1’ muhtar 2 kişi öldü

Bursa’da tarla kavgası kanlı bitti, köy muhtarı ve bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü.

Tarla kavgası kanlı bitti; 1’ muhtar 2 kişi öldü

09 Temmuz 2017 01:02


Edinilen bilgiye göre olay Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Akbıyık köyünde meydana geldi. İddiaya göre köy muhtarı Fahrettin Yiğit ile köy sakini Hasan Taşdemir arasında uzun zamandır devam eden tarla kavgası kanlı bitti. Muhtar ve köylü uzun zamandır tarla yüzünden tartışıyordu, bu akşam saatlerinde tartışma kavgaya dönüştü ve muhtar Fahrettin Yiğit, Hasan Taşdemir’i dövdü.


Dayak yiyen Hasan Taşdemir iki saat sonra köy kahvesine evinde bulunan pompalı tüfekle gelerek muhtara ateş etti. Açılan ateş sonucu muhtar olay yerinde hayatını kaybederken, çevreye saçılan saçmalardan yaralanan İsmail Tarım olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolda kalbi duran İsmail Tarım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Muhtarı ve bir köylüyü vuran Hasan Taşdemir jandarma ekipleri tarafından yakalanırken köy muhtarı Fahrettin Yiğit’in aynı yerde 40 yıl önce bir kişiyi vurarak öldürdüğü tespit edildi.


Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmalarına devam ederken, muhtarın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Sıcak
    33°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:22
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!