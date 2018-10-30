Tarla yollarına Osmangazi eli

Osmangazi Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'nde vatandaşların tarlalarına ulaşımını kolaylaştırmak için arazi yollarını genişletiyor.

Osmangazi Belediyesi, mahalleler arasındaki tarla yollarının açılması ve genişletilmesi çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Gündoğdu Mahallesi'ndeki arazi ve ova yollarında, yörede yaşayan vatandaşların araçlarıyla tarla ve bahçelerine kolayca ulaşabilmesi için yolları genişletiyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Maksadımız vatandaşlarımızın tarlasına, bahçesine, evine ve merasına sorunsuz bir şekilde ulaşmasıdır. Çiftçilerimizin bağlarına, tarlalarına giderken rahat etmeler için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Tarlalara giden ara yolların iş makinesi ile düzeltilerek genişletildiğini ve ulaşımın daha güvenli hale getirildiğini ifade eden Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak şehir merkezindeki yolların asfaltlama çalışmasıyla birlikte mahalle statüsüne geçerek sorumluluk alanımıza giren köylerin yollarını da yeniliyoruz. Hasat zamanının gelmesiyle birlikte tarımla uğraşan vatandaşlarımız dağlık arazide yer alan tarlalarına giderken zorluklar yaşıyor. Vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat yapması ve mahsullerini taşırken sıkıntı yaşamaması adına yol genişletme ve bakım çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu bölgedeki tüm köylerimizde bu çalışmayı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.