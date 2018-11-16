İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarlada fenalaştı hastanede hayatını kaybetti

Bursa’nın Kestel ilçesinde tarlada çalışırken fenalaşan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlada çalışırken fenalaşan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, Kozluören Mahallesi'nde 54 yaşındaki Gürsel K, kendisine ait olan tarlada çalıştığı sırada bir anda yere yığıldı. Olayı gören yakınları yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan ve kalbi duran Gürsel Kasap'a hastane getirene kadar kalp masajı yaparak hayatta döndürmeye çalıştı. Hastane getirilen şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatını kaybeden adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için bursa adli tıp kurumuna gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.