Tarladan sofraya şifa kara buğday

Bursa’da 2016 yılında başlanan projenin 2. yılında, BESAŞ’ın çölyak ve diyabet hastalarına şifa olacak yeni ürünü kara buğdaylı ekmek de lezzet testinden geçerek raflarda yerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, üreticiye tohum verilerek üretilen kara buğdayın (greçka) hasadı yapıldı. Mudanya’nın Çayönü Mahallesi’ndeki tarlalarda gerçekleştirilen hasat uygulamasının yanı sıra BESAŞ tarafından üretilen karabuğdaylı ekmeğin tanıtımı da yapıldı. BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş, karabuğday hakkında bilgi vererek, “Baklagillerden bir çeşit olan karabuğday, şifa deposu Özellikle çölyak ve diyabet hastaları için bulunmaz bir nimet. Geçen yıl, bu özel ürünü değerlendirmek için bir proje başlattık. Büyükşehir Belediyesi ve BESAŞ işbirliğiyle, karabuğdayın Bursa’da üretiminin başlatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla başlattığımız projenin ikinci yılındayız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye ücretsiz dağıtılan tohumlardan elde edilen ürünlerin, BESAŞ tarafından satın alınmasıyla üreticinin kâr sağladığını anlatan Bektaş, “Proje bu yıl 10 kat arttırılarak, yaklaşık 1000 kg tohum, 195 üreticiye dağıtıldı. Örnek hasadı Çayönü’nde gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz ürünü BESAŞ tesislerimizde ekmeğe çevirdik. Aynı zamanda onun tanıtımını da gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Tüketicilere bu özel ürünün ulaştırılması, Bursa için çok önemli” diyerek projenin devam edeceğini belirten Bektaş, “BESAŞ’ın kara buğdaylı ekmeği satışa sunuldu. Tarladan sofraya şifa diyoruz. Yakın zamanda da kara buğday bulguru ve karabuğday ununu, AR-GE çalışmalarının ardından sofralarımıza sunacağız” açıklamasını yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yetişkan Keskin de Büyüşehir Belediyesi’nin bitkisel ve hayvansal üretimi desteklemek maksadıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, “Kara buğday tohum desteği çalışması kapsamında Bursa’da 2016 yılında ilk kez 1 ton karabuğday tohumu dağıtarak kentimize bu bitkiyi kazandırmış olduk. Bu kez 2. yılında da 9,5 ton karabuğday tohumu verildi. Yaklaşık 100 - 150 ton kadar ürün hasadı bekliyoruz” dedi.

Keskin, karabuğdayın ekonomik değerinin yüksek olması nedeniyle çiftçilerin de kâr edebileceği bir projenin gerçekleştirildiğini vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız ise Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tohumunu temin ettiği projenin daha da yaygınlaşması dileğinde bulundu. Çiftçilere alternatif ürünler sunabilmenin değerine işaret eden Yıldız, kara buğdayın glütensiz ve sağlığa faydalı olmasının yanı sıra arıcılık ve bal yetiştiriciliğine de katkısı olan, aynı zamanda fazla bakıma da gerek duymayan bir bitki olduğunu anlattı.

Üretici memnun

Mudanya Ziraat Odası Başkanı Raif Döner ise Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yapılan çalışmada, en randımanlı karabuğdayın Çayönü’nde yetiştiğini söyleyerek, “Geçen yıl köyümüze 10 dönümlük bir araziye ekim için tohum verildi. Bursa’da en randımanlı buğday bu köyde yetişti. Bu dönem 150 dönüme çıkarıldı ve şu anda onun hasadını yapıyoruz. Verimimiz güzel, yaklaşık 150 kg civarında verim var. Bu da karabuğday için güzel bir verim. İleriki yıllarda bunun ekimi devam edecek ve çevre köylerde de talep oldukça yoğun” diyerek, ürünün pazarlanması noktasında da kolaylık olduğunu ve bu gelişmelerin üreticiyi mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışma kapsamında 1500 dekar kadar alanda karabuğday ekimi yapıldığı belirtildi. Kara buğday, tohumunda şeker bulunmaması, yağ oranının çok düşük, lif oranının da çok yüksek olması sebebiyle uzun süre tokluk hissi veriyor ve sağlık açısından da çok faydalı.