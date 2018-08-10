Tarladan Türkiye şampiyonasına

100 dönüm arazi üzerine kurulu tesis özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrarken, bölgedeki çiftçiler için de alternatif bir kazanç kapısı oldu.

Sukaypark açılmadan önce yazı tarlada çalışıp, internet kafede geçiren köylü gençler, kablolu su kayağı sporu sayesinde şimdi Türkiye’de derece yapan profesyonel sporcular ve antrenörler olarak hayatlarını sürdürüyor. Sukaypark’ın bölgede yapmış olduğu değişim en çok da tesis civarındaki köylerde yaşayan gençlere yansıdı. Üniversite sınavında başarısız olduğu için ailesine ait şeftali bahçesinde çalışan Ahmet Yuşa Açıkalın, bu spora başladıktan sonra hayatının hızla değiştiğini söyledi. Kendini geliştirerek Türkiye Wakeboard Şampiyonası’nda 6. olmayı başaran Açıkalın, yeni bir çevre edinmesi ve sporla birlikte büyük bir değişim yaşadığına dikkat çekti. Sabahları tarlada çalıştığını, ardından su kayağı yapıp akşamları da dershaneye gitmeye başladığına dikkat çeken Açıkalın, şimdi Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü bitirmek üzere.

Tarlada şeftali toplarken merak ederek adımını attığı Sukaypark’ın hayatını değiştirdiği diğer isim de Serhat Soyel. Tesise ilk gittiği gün şehir dışından gelen sporcuları hayranlıkla izlediğini belirten Soyel, bu spor dalında bir gün Türkiye ikincisi olacağını aklından bile geçirmemiş. Şu anda Osmangazi Belediyesi’nin profesyonel antrenörü olarak eğitim veren Soyel, "Önceden bulunduğumuz Çukurca köyünden tarlada çalıştıktan sonra internet kafeye ya da kahvehaneye giderdik. Bu tesisin açılmasıyla birlikte su kayağı yapmaya başladım ve arkadaşlarımla birlikte Bursa ve Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen birçok yarışmaya katıldım. Bu spor sayesinde hem yabancı ve hem Türk birçok sporcu arkadaş edindim. Bu tesis ve kablolu su kayağı sayesinde hedeflerimiz, ideallerimiz değişti" diye konuştu.

Bir diğer sporcu Ebubekir Şimşek de, gençleri Türkiye’de yeni yeni yaygınlaşan ve profesyonelleşen bu sporu yapmaya davet ediyor. Şimşek, hayatlarındaki değişimi çok eğlenceli ve etkileyici olarak özetliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölgede sosyal dönüşümün oluşmasını sağlayan Sukaypark’ın, Bursalıların hayatlarında önemli bir yer edindiğine dikkat çekti. Başkan Dündar, tesis içinde yer alan Bursa’nın ilk Çocuk Su Oyunları Parkı ve Türkiye’nin uluslararası standartlardaki ilk Kaykay Parkı’nın da Sukaypark’a ayrı bir değer kattığını söyledi. Dündar, “Yoğun ve yorucu şehir hayatından bunalan Bursalılar çocuklarıyla birlikte tesisimizde zaman geçirdikten sonra çevrede bulunan şeftali ve meyve bahçelerini ziyaret ederek dalından meyveler topluyor ve satın alıyorlar.

Bu da üreticilerimiz için alternatif bir kazanç imkanı sağlıyor’ dedi.

Başkan Dündar, vatandaşları Sukaypark’ta 11-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan ve 10 ilden 90 sporcunun yarışacağı Türkiye Wakeboard Şampiyonası’na davet etti.