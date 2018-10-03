Tarlasını ilaçlayan çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Bursa'da yamaç paraşütü sevdalısı pilot, sırtında 25 kiloluk paramotoruyla uçtuğu esnada tarlasını ilaçlayan çiftçiye selam verirken tellere takılıp 15 metreden düşüp ayağını kırdı. O anlar kameralara yansıdı.

20 yıldır yamaç paraşütü ve paramotor uçuş sporuyla ilgilenen Fahri Dönmez, Nilüfer'in Fadıllı köyünün üstünde paramotoruyla uçuş yaparken şeftali bahçelerini traktörünün üzerine bindirdiği köpeğiyle ilaçlayan çiftçiyi gördü. Onların üstünde uçuş yapan Dönmez, onlara selam verdi. Selamını alan çiftçinin de ona selam vermesiyle onların üzerinde havada bir tur daha atmak isteyen pilot bir anda tarlanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattı tellerini gördü. Tellere çarpmamak için yükselen Dönmez, paraşütünü kurtardı ama paramotorunun pervanesinin tele çarpması sonucu 15 metre yükseklikten sırtında 25 kiloluk paramotorla birlikte şeftali ağacının üstüne şiddetli bir şekilde düştü. Paraşütçü düşüşünü ise yanında bulunan kamerayla saniye saniye görüntüledi.

Yere düştükten sonra yaşadığı şokla birlikte uzun süre kendine gelemeyen paraşütçünün yardımına selam verdiği çiftçi köpeğiyle birlikte koştu. Hemen hastaneye kaldırılan Dönmez'in sol ayağının kırıldığı tespit edildi. Gördüğü tedavinin ardından yaşadığı korku dolu anları İhlas Haber Ajansı'na anlatan Fahri Dönmez, “Fadıllı köyü merasında uçmaktaydım. Bizim grubumuz var, sürekli motorlu yamaç paraşütüyle uçuyoruz. Düştüğüm gün çok güzel bir hava vardı. Uçarken bir çiftçiyi fark ettim. Traktörüyle bahçesini ilaçlıyordu. Fakat ilgimi çeken farklı bir şey oldu. Traktörünün kaportasına yatan köpeğiyle birlikte bahçesini ilaçlıyordu. Bu tablo benim çok hoşuma gitti ve etrafında dönerek çiftçi ve köpeğine el salladım. El salladıktan sonra güzel bir görüntü alabilmek için tam üzerinden geçerken yüksek gerilim elektrik tellerini fark edemedim. Telleri gördüğümde çarpmaya 2 metre vardı. Motora gaz verip üzerinden kaçmaya çalıştım, paraşütü tellerden kurtardım, ama paramotorumun pervanesi son tele değdi. Dengemi kaybederek sırtımda 25 kiloluk paramotorla birlikte hızla ağacın üstüne düştüm. Düştükten sonra yanıma tarlasını ilaçlayan çiftçi ve köpeği koştu, hastaneye gittiğimde sol ayak uyluk kemiğimin kırıldığını öğrendim. Aradan geçen zamanın ardından iyileştim. Bu sporu yapan arkadaşlara tavsiyem, uçuş esnasında alan kontrollerini iyi yapsınlar; ben ölümden döndüm” dedi.