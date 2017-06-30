Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 18:23

Tarlaya uçan otomobilde can pazarı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada taklalar atan otomobilde can pazarı yaşanırken, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Tarlaya uçan otomobilde can pazarı

30 Haziran 2017 18:23


İnegöl’den Ortaköy’e seyir halinde olan 26 yaşındaki Ahmet Yaşar idaresindeki 16 R 1033 plakalı özel otomobil kontrolden çıktı. Yoldan çıkan özel otomobil takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.


Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 53 yaşındaki Mükerrem Yaşar, 19 yaşındaki Semanur Yaşar ve 10 yaşındaki Eslem Giyi yaralandı. 10 yaşındaki Eslem Giyi yardıma koşan vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılırken, sürücü Ahmet Yaşar ile Mükerrem Yaşar ve Semanur Yaşar araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!