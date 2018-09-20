Tartıştığı abisini vurmuştu, adliyeye sevk edildi

Bursa'da miras için tartıştığı kardeşini vuran şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Tayakadın mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, abi kardeş olduğu öğrenilen Ramadan Y. (57) ve Muharrem Y.'nin (64) daha önceden de miras yüzünden aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Ramadan Y. abisinin istememesi üzerine oturdukları evi kiraya verdi. Abisi Muharrem Y. de evin satılmasını istiyordu. Bu olayın üzerine aralarında sürekli tartışmalar yaşanıyordu. Ramadan Y. en son aradığında abisi Muharrem Y.'ye telefonda tehditler savurması üzerine sinirlenen abi Muharrem Y. kardeşinin evinin önüne gelerek çay ocağında oturan kardeşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre tartışmanın sözlü hakarete dönüşmesi sonucu Muharrem Y. belinden çıkardığı silahla kardeşine bir el ateş etti. Karın boşluğundan yaralanan Ramadan Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Muharrem Y. ise olayın şokuyla silahını yere atıp çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Muharrem Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ramadan Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kardeşini vuran Muharrem Y. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.