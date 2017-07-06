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06 Temmuz 2017 16:40

Taş toplama makinesi çiftçiye kolaylık sağlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ilçemize kazandırılan taş toplama makinesi, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde çiftçinin hizmetine sunuldu.

Taş toplama makinesi çiftçiye kolaylık sağlıyor

06 Temmuz 2017 16:40


Yenişehir’in her alanda gelişimine katkı sağlayacak adımları vakit geçirmeden atıldığını belirten Belediye Başkanı Süleyman Çelik, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bölgemizin en verimli ovalarından biri olan ilçemizde, tarlaların yüzeyinde bulunan taşların toplanarak, toprağın işlenmesini kolaylaştırmak, tohum yatağının rahat ve doğru hazırlanmasına olanak sağlayarak verimi arttırmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla alınan taş toplama makinesinin, çiftçimize sunulmuş önemli bir hizmettir” dedi.


Toprak işlemede kullanılan ekipmanların, toprakta bulunan taşlar sebebiyle zarar gördüğünü de belirten Başkan Çelik, “Yapılacak taş toplama işlemiyle, çiftçimizin bakım ve onarım masraflarında önemli bir düşüş yaşanacak, verimde ise artış sağlanacaktır” diye konuştu


Bugüne kadar 50 dekar alanın taş temizleme çalışmasının yapıldığını belirten Çelik, ilçemize bu hizmetin kazandırılmasında katkıları bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür etti. Ülkemizin ve ilçemizin kalkınmasında, modern ekipmanların kullanılması için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Süleyman Çelik, bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabileceklerini söyledi.




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