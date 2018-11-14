Taşın ihmali böbreğinizi kaybetmenize sebep olabilir

Dr. Etem Ruhi Göre, neden oluştuğu tam bilinmeyen böbrek taşının ihmal edildiğinde böbreğin iflas etmesine sebep olabileceğini söyledi.

Böbrek taşının sebebinin kesin olarak bilinmediğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dr. Etem Ruhi Göre, “Taşlar vücuttan atılmadığı sürece komplikasyonlar başlar. Bununla birlikte idrar yolu tıkanır. İdrarı atamadığı için böbrek dokusunu zedeler. Böbreğin körelmesine ve çalışmamasına sebep olur. Taşın idrar yolunu tıkaması sonucu renal kolik olarak bilinen şiddetli ağrı hissedilir. Bu, bel ve böğür bölgesinde keskin ağrı şeklidir. Eğer taş, böbrekte değil üreter de ise, ağrı kasık ve uyluk bölgesinde hissedilir. Bulantı, kusma, kanlı idrar, ağrılı idrar ve ateş eşlik edebilir. İlk olarak ultrason, röntgen ve tomografi ile taşın varlığı, tıkanıklık yapıp yapmadığı, tıkanıklık varsa derecesi ve seviyesi araştırılır. Tomografi taşın boyutu, yeri ve sertlik derecesi ve böbrek hakkında detaylı bilgi verir. Temel değerlendirmede kan ve idrar tahlileri de yapılır” dedi.

Küçük boyutta üreter veya böbrek taşı olan hastalarda idrar yollarında tıkanıklık yoksa taşın kendiliğinden düşmesinin beklendiğini ifade eden Göre, “Bu sürede taşın kolay düşürülmesi için bazı tavsiyeler vardır. Böbreğinde ciddi tıkanıklık tespit edilenlerde ise böbrekten idrar akışını sağlayacak yöntemler tercih edilir. Bunun için idrar yolununa veya direkt böbreğe stent takılabilir. Çoğu zaman tıkanıklığa enfeksiyon da eşlik edebilir. Belirtilere yol açan taşların tedavisinde genellikle 3 yöntem tercih edilir. Şok dalgaları taş kırılması (ESWL), üreteroskopi (URS), perkütan nefrolitotomi (PNL) tedavileriyle taşın dışarı atılması sağlanır. Hangi yöntem doğru olduğu ise doktor tarafından belirlenir” diye konuştu.

Şok dalgaları ile taş kırılmasının vücut dışından uygulandığını belirten Göre, “Taşın kırılması için, odaklanmış şok dalgaları ciltten taşa doğru aktarılır. Taş, şok dalgalarının enerjisini emer ve böylece küçük parçalara ayırır. URS ile anestezi altında küçük çaplı bir endoskop yardımıyla vücutta hiçbir kesi yapmadan yapılır. Bu endoskopla önce idrar yolundan mesaneye, oradan da idrar kanalına ve böbreğe kadar çıkılıp taş parçalanır. Böbrek ve üst üreter taşlarında özellikle esnek optikler kullanılarak taşlar lazer ile toz haline getirilir. PNL ise yine anestezi altında sırttan böbreğe yerleştirilen bir tüp içinden böbrek taşlarının parçalanıp dışarı alınmasıdır. Özellikle daha büyük taşlar için tercih edilir. Günümüzde daha küçük çaplı aletler kullanılarak perkütan nefrolitotomi riskleri asgariye indirildi. Mini veya utramini PNL kullanılarak böbrek dokusunda daha az hasar oluşuyor” şeklinde konuştu.