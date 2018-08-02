Tatamide Osmangazi rüzgârı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası, Isparta’da sona erdi. Işıkkent Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonaya, 15 ilden 63 sporcu katıldı. Gençler ve büyükler olmak üzere toplam iki kategoride düzenlenen şampiyonaya Osmangazi Belediyespor’un başarılı sporcusu damga vurdu. 48 kilogramda tatamiye çıkan Osmangazili sporcu Kerim Korkmaz, rakipleriyle yaptığı mücadeleler sonrasında ikincilik başarısı elde etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yı en iyi şekilde temsil eden genç sporcuyu tebrik ederek, “Sporcumuz Kerim Korkmaz’dan 2019 İşitme Engelliler Gençlik Olimpiyatları’ndan da madalya bekliyoruz. İnşallah daha iyi derecelerini göreceğiz” dedi.