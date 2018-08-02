Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 13:33

Tatamide Osmangazi rüzgârı

Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcularından Kerim Korkmaz, İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Tatamide Osmangazi rüzgârı

02 Ağustos 2018 13:33


Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası, Isparta’da sona erdi. Işıkkent Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonaya, 15 ilden 63 sporcu katıldı. Gençler ve büyükler olmak üzere toplam iki kategoride düzenlenen şampiyonaya Osmangazi Belediyespor’un başarılı sporcusu damga vurdu. 48 kilogramda tatamiye çıkan Osmangazili sporcu Kerim Korkmaz, rakipleriyle yaptığı mücadeleler sonrasında ikincilik başarısı elde etti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yı en iyi şekilde temsil eden genç sporcuyu tebrik ederek, “Sporcumuz Kerim Korkmaz’dan 2019 İşitme Engelliler Gençlik Olimpiyatları’ndan da madalya bekliyoruz. İnşallah daha iyi derecelerini göreceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç