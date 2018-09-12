Tatamide Osmangazi rüzgârı esecek

Türkiye Taekwondo Federasyonu (TTF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Taekwondo Milli Takım Seçmeleri, 27 Eylül tarihinde Konya'da düzenlenecek. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleşecek seçmelere Bursa'nın yanı sıra İzmir, Ankara, İstanbul gibi birçok şehirden toplam 159 sporcu katılacak. +73 kilogramda rakipleriyle kıyasıya mücadele edecek Osmangazi Belediyespor'un başarılı taekwondocusu Şevval Arda, tatamide fırtına estirmeyi hedefliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gerek spor yatırımları gerekse sporcuların elde ettiği başarılarla Bursa'da sporun markası olduklarını dikkat çekerek ‘‘Alt yapımızda yetişen sporcumuzu şimdiden yürekten kutluyor, başarılar diliyorum'' dedi.