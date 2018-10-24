Tataristan heyeti Osmangazi'nin projelerine hayran kaldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne (TDBB) üye Tataristan belediyelerinin başkan yardımcıları, bilgi ve tecrübe paylaşımı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Osmangazi Belediyesi'nin iş birliğiyle Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘TDBB Tataristan Üye Belediyeler, Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı' Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Çeşitli sunum ve saha gezilerinin yapıldığı program dahilinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye Tataristan belediyelerinin başkan yardımcıları Osmangazi Belediyesi'ni ziyaret etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tatar heyeti ağırlayarak Bursa, Osmangazi İlçesi ve belediyenin projeleri hakkında bilgiler verdi.

Tataristan Cumhuriyeti Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Vladimir Kozonkov başkanlığında Osmangazi Belediyesi'ni ziyaret eden 15 başkan yardımcısını ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Bursa tarihî bir şehir. Osmanlı, bu topraklarda kurularak 3 kıtaya yayıldı. Burası bir cazibe merkezi. 1326 yılında fethedilişinin ardından Osmanlının başkenti oldu ve tarih boyunca büyük bir gelişme kaydetti gösterdi. Tataristan, Özbekistan gibi Orta Asya ülkelerinin yanı sıra Balkanlar'dan çok sayıda göç aldı. Sanayi şehri olmasının yanı sıra tarihi, turistik ve doğal zenginliklere de sahibiz. Osmangazi ise Türkiye'nin 4'üncü büyük ilçe belediyesi. 856 bin nüfusa sahibiz. Ortaya konulan projeler, hizmetler, kurumsal yapı ve bütçe bakımından Türkiye'nin en iddialı belediyesiyiz” diye konuştu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye ülkelerin birbirleri ile bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarının güç birliği oluşturacağını ifade eden Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası birçok birliğe üye olduklarını ifade etti. Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak Türkiye'de birçok belediye birliğinin üyesiyiz. Ben, aynı zamanda Bursa Belediyeler Birliği Başkanıyım. Uluslararası birliklerde üyeliklerimiz var. 25 kardeş belediyemiz bulunuyor. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne de üyeyiz. Sizlerin Bursa'ya geleceğinizi öğrendiğimizde büyük mutluluk duyduk. Sizlerin de yapmış olduğunuz ziyaretten memnuniyet duymanızı umuyoruz” dedi.

Tataristan Cumhuriyeti Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Vladimir Kozonkov da, hem Tataristan hem de Tataristan belediyeleri hakkında Başkan Dündar'a bilgiler verdi. Türkiye ve Tataristan arasında tarihi ve kültürel bir gönül bağı olduğunu ifade eden Kozonkov, Başkan Dündar'a misafirperliği için teşekkür etti.

Başkan Dündar, ziyaret sonunda Tataristan heyetine Osmangazi Belediyesi'nin Osmangazi Meydanı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osmangazi Atletizm Salonu, Kaliteli Yaşam Merkezi, Uluslar Arası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi dev projelerin maketlerini gezdirdi ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Tataristan heyeti Osmangazi Belediyesi ziyaretinin ardından Osmangazi'nin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.