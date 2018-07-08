Tatil yaptıkları otelin havuzunda boğulan minik Berkay toprağa verildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinden Balıkesir’in Ayvalık ilçesine tatile giden Yaşar ve Sema Kaya çiftinin 8 yaşındaki çocukları Berkay Kaya, konakladıkları otelin havuzunda boğuldu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinden tatil için Balıkesir’in Ayvalık ilçesine giden Yaşar ve Semra Kaya, 2 çocukları ile birlikte sabah Lale adasında 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Kaya ailesi öğle yemeğini yedikten sonra 4 yaşındaki kızlarının temizliği için kaldıkları otelin odasına çıktı. Bu sırada Kaya ailesinin 8 yaşındaki oğulları Berkay Kaya yüzmek istediğini belirtti. Çift de oğulları Berkay Kaya’yı otelin havuzuna bırakıp, tekrar odaya döndü. İddiaya göre, yüzme bilmeyen ve yetişkinler havuzuna girdiği ileri sürülen Berkay Kaya, suyun içinde çırpınınca çevredeki diğer tatilciler tarafından sudan çıkarıldı. Olayı duyan Kaya çifti hemen havuzun başına koştu. Çok miktarda su yutan Berkay Kaya, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Berkay Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye koşan Kaya çifti, oğulları Berkay Kaya’nın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizleri geçirdi. Hastane morgunda savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Berkay Kaya’nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aileye teslim edilen çocuğun cenazesi, Bursa’nın İnegöl ilçesine götürülerek burada İkindi namazını müteakip Yeni Mahalle Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.