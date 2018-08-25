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25 Ağustos 2018 16:23

Tatilcilerin eve dönüş çilesi

Bayramı şehir dışında geçirenler, dönüş yolunda Bursa-İzmir karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Tatilcilerin eve dönüş çilesi

25 Ağustos 2018 16:23


Bursa’yı İzmir ve Balıkesir’in Edremit ilçesi gibi turizm merkezlerine bağlayan Bursa-Karacabey yolunda tatil dönüşü sürücüler trafik çilesi ile karşı karşıya kaldı. 9 günlük bayram tatilinin bitimine yakın yollarda manzara yine değişmedi. Bayramı fırsat bilerek tatile çıkan vatandaşlar, dönüş yolunda adım adım ilerledi. Çanakkale-İzmir istikametlerinden İstanbul’a gitmek isteyen sürücüler Karacabey yakınlarında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Karacabey TİGEM’den itibaren Uluabat Mahallesi’ne kadar yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu görülürken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.


Karacabey Bölge Trafik ekipleri 9 günlük tatil nedeniyle bazı tedbirler aldı. Karacabey Uluabat ve Bakır Mahallesi’ndeki sinyalizasyon sisteminde kontrollü geçişler sağlanırken, zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Uzun kuyruklarının oluştuğu noktalarda emniyet yetkilileri görev alarak, sinyalizasyonları devre dışı bırakıyor. Ekipler, araç yoğunluğunu azaltmak için yoğun çaba harcıyor.




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