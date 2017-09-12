Tatilde ölen sağlıkçı son yolculuğuna uğurlandı

Sabah saatlerinde Gemlik’e getirilen Hilmi Torun’un cenazesi önce görev yaptığı Gemlik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada meslektaşlarının gözyaşları arasında uzun yıllar görev yaptığı hastanenin morguna konan Hilmi Torun’un cenazesi, ikindi vakti hastanedeki arkadaşlarından helallik alınarak Gemlik Merkez Camii’ne getirildi. Eşi Günay ve kızı Eylül Torun gözyaşlarına hakim olamadı. Çok sayıda sağlık çalışanının yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Uğur Sertaslan’ın katıldığı cenaze namazının ardından Torun ilçe mezarlığına defnedildi.