Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 17:58

Tatilde ölen sağlıkçı son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Devlet Hastanesi’nde röntgen bölümü sorumlusu olarak görev yapan ve Antalya’da tatilde hayatını kaybeden Hilmi Torun, son yolculuğuna uğurlandı.

Tatilde ölen sağlıkçı son yolculuğuna uğurlandı

12 Eylül 2017 17:58


Sabah saatlerinde Gemlik’e getirilen Hilmi Torun’un cenazesi önce görev yaptığı Gemlik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada meslektaşlarının gözyaşları arasında uzun yıllar görev yaptığı hastanenin morguna konan Hilmi Torun’un cenazesi, ikindi vakti hastanedeki arkadaşlarından helallik alınarak Gemlik Merkez Camii’ne getirildi. Eşi Günay ve kızı Eylül Torun gözyaşlarına hakim olamadı. Çok sayıda sağlık çalışanının yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Uğur Sertaslan’ın katıldığı cenaze namazının ardından Torun ilçe mezarlığına defnedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç