Tatile çıkacaklar dikkat

Özel Hayat Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Bayram Börekçi, “Altı aydan daha büyük olan herkes için güneş kremleri yalnızca sahile ya da havuz kenarına güneşlenmeye giderken değil, güneş ışınlarına maruz kalınan her an için gereklidir. Güneş kremini güneşe çıkmadan yarım saat önce uygulayın. Bütün vücudunuzu kaplamak için yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı güneş kremi kullanın ve bu konuda gerekli miktardan daha azını kullanmamaya özen gösterin” diye konuştu.

Börekçi, “Zararlı ışınlardan UVA, güneş yanıklarına, kırışıklık ve renk değişimi gibi cilt problemlerine sebep olurken, UVB güneş yanıklarının oluşmasına sebebiyet verir ve cilt kanserine davetiye çıkarır. Günlük hayatta daha çok ‘koruma faktörü’ olarak bilinen SPF, UVB ışınlarına karşı güneş kreminin ne oranda koruma sağlayacağını gösteren bir ölçüdür. Örnek vermek gerekirse, eğer siz normalde 10 dakika güneşte kalmanızın ardından yanmaya başlıyorsanız. 15 koruma faktörlü bir güneş kremi kullanmanız ideal olarak güneşin altında yanmadan 150 dakika kalmanıza olanak sağlayacaktır” diye konuştu.

Çok yüksek koruma faktörünün çok daha iyi bir koruma anlamına gelmeyeceğini ifade eden Börekçi, “Her ne kadar 30 koruma faktörlü bir ürünün yerine 60 ya da 75 koruma faktörlü bir güneş kremi kullanmak kulağa daha mantıklı bir tercihmiş gibi gelse de, durum aslında tam olarak böyle değildir. 15 koruma faktörlü bir güneş kreminin UVB ışınlarının yüzde 93’ünü, 30 koruma faktörlünün yüzde 97’sini, 50 koruma faktörlünün ise yüzde 98’ini önlediğini görürüz. Bu da aslında başka bir ifadeyle 15 koruma faktörlü bir ürünün 100 fotondan 7’sinin, 30 koruma faktörlü bir ürünün ise 3’ünün geçmesine izin verdiği anlamına gelir. Özetle 75 ya da 100 koruma faktörlü güneş kremleri 30 koruma faktörlü ürünlerden çok daha fazla koruma sağlıyormuş sanılsa da, oran anlamında oldukça düşük farklılıklar ortaya koyarlar. Koruma faktörüne ilişkin aklınızın bir köşesinde tutmanız gereken en önemli ayrıntı, derecesi her ne kadar yüksek olursa olsun hiçbir güneş kreminin yeniden uygulanmadığı sürece iki saatten fazla bir süre için etkisini sürdürmeyeceğidir” diye konuştu.