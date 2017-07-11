Tatile çıkarken sağlık çantanızı unutmayın

Tatil planı yapan ailelerin sağlık çantası da bulundurması gerektiği uyarısı yapan Özel Hayat Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Yalman, bu çantada sık rastlanan hafif hastalıkları tedavi etmek için temel ilaçlar, ilk yardım malzemeleri ve bir yolcuya lazım olabilecek diğer bir takım sağlık malzemelerinin bulunmasının önemine işaret etti. Dr. Yalman, “Tatile çıkarken kara yolculuğu ve hava yolculuğunda rahatsızlıklara karşı bazı önlemler alınması gerekiyor. Ailelerin hazırladıkları tatil bavulu yanında sağlık çantası olarak da hazırlık yapmasında fayda var. Küçük bebek ve çocuklar için ateş düşürücü şurup, fitil, yanık merhemi, termometre, göz ve burun damlası gibi acil olabileceklerin bir çanta bulunması gerekir. Buna ek olarak yol tutmasında bulantı giderici şurup bulunmasıdır” dedi.

Hava yolculuğunda genellikle emzirilen çocuklarda, uçak havalanmadan önce birkaç kez sık doyurulmasında fayda olduğunu ifade eden Yalman, "Eğer büyük ise burun damlası damlatıp kulak kanallarının açık kalmasını sağlamakta önemlidir. Kara yolculuğunda ise havaların sıcak olması sebebiyle açılan klimalara dikkat etmeli. Direk olarak klimaya maruz kalınmamalıdır. Aralıklarla camların açılarak havalandırılması, küçük çocuk ve bebeklerde 2 saat aralıklarla mola verilmesi gerekir” diye konuştu.

Havuz ve tatil beldelerindeki denizlerde bakteri oluşumunun daha çok olduğunu ifade eden Yalman, “Bununla birlikte idrar yolu enfeksiyonu artmaktadır. Klor oranına bağlı olarak antibiyotik göz damlasının doktora danışarak çantada bulundurulması uygundur. Böcek ve sinek ısırıklarına genellikle alerjiye yönelik kremler bulunmaktadır. Ayrıca güneş yanıklarına karşı en az 30 faktör koruyucu kremin kullanılması gerekmektedir. Ayrıca güneşlenirken, güneşin dik olduğu saatlerde dikkat edilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.