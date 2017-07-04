Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 14:04

Tatlıtop’ta 25. yıl heyecanı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Tatlıtop Basketbol Şöleni 25’inci yılını kutluyor.

Tatlıtop’ta 25. yıl heyecanı

04 Temmuz 2017 14:04


Türkiye’nin en önemli açık hava basketbol organizasyonları arasında bulunan ve her yaştan yüzlerce basketbolcuyu ilçede buluşturan Tatlıtop için geri sayım başladı. Belediyenin ev sahipliğinde bu yıl 25’nci kez basketbol severlere kapılarını açacak olan Tatlıtop organizasyonu için kayıtlar başladı. 7-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuva kız ve erkek olmak üzere süper minikler, minikler, küçükler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yapılacak. İştirakin ücretsiz olduğu turnuva için başvuru formları 5 Temmuz 2017 Çarşamba gününe kadar belediye hizmet masaları ve belediye spor tesislerinden temin edilebilecek. Basketbol severlerin büyük bir heyecanla beklediği turnuva maçları Sırmalar Spor Tesisleri’nde tek pota altında oynanacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!