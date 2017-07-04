Tatlıtop’ta 25. yıl heyecanı

Türkiye’nin en önemli açık hava basketbol organizasyonları arasında bulunan ve her yaştan yüzlerce basketbolcuyu ilçede buluşturan Tatlıtop için geri sayım başladı. Belediyenin ev sahipliğinde bu yıl 25’nci kez basketbol severlere kapılarını açacak olan Tatlıtop organizasyonu için kayıtlar başladı. 7-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuva kız ve erkek olmak üzere süper minikler, minikler, küçükler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yapılacak. İştirakin ücretsiz olduğu turnuva için başvuru formları 5 Temmuz 2017 Çarşamba gününe kadar belediye hizmet masaları ve belediye spor tesislerinden temin edilebilecek. Basketbol severlerin büyük bir heyecanla beklediği turnuva maçları Sırmalar Spor Tesisleri’nde tek pota altında oynanacak.