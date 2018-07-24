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24 Temmuz 2018 13:27

TATLITOP’ta kupalar sahiplerini buldu

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin en uzun soluklu spor organizasyonu olan ve 26 yıldır her yaştan sporcuyu parkede buluşturan TATLITOP Basketbol Şöleni final müsabakalarıyla tamamlandı.

TATLITOP’ta kupalar sahiplerini buldu

24 Temmuz 2018 13:27


Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin organizasyonuyla Belediye Spor, Biz Olalım Spor ve Çimen Spor kulüplerinin katkılarıyla düzenlenen heyecanlı turnuvaya bu yıl, 20’si kız, 35’i erkek toplam 55 takım katıldı. 13-23 Temmuz tarihleri arasında Sırmalar Spor Kompleksi’nde 103 maça ev sahipliği yapan TATLITOP’ta 13 kategoride 240 sporcu kupa için ter döktü.


Basketbol şölenini final gecesine; Kaymakam Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Jandarma komutanı Teğmen Remzi Kılıç, Milli eğitim Müdürü Mustafa Efe, daire amirleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda basketbol sever katıldı.


Her yaştan sporcuyu çeyrek yüzyıldır parkede buluşturan TATLITOP’ta tek potalı final maçlarının ardından gruplarında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol tarafından verildi. Büyük ilgi gören TATLITOP Şampiyonası’nın final gecesinde ise en büyük alkışı engelli sporcular aldı.


Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, TATLITOP’un gayesinin ‘dostluk ve mücadele’ olduğunu belirterek, “Bunun en büyük ispatı 26 yıldır düzenlediğimiz bu büyük organizasyondur. Her yıl büyük bir katılımla TATLITOP’a sahip çıkan sporseverlerimize teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun, kültürel ve sportif aktivitelerin insan hayatına nasıl katıldığının gösterilmesi açısından önemli olduğuna inanıyorum. Hayata sporun yerleştirildiğinde ne kadar anlamlı değerlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu heyecanı sporcularımızın yanı sıra ailelerimizde yaşadı. Mustafakemalpaşa’nın artık bir markası olan bu şöleni önümüzdeki yıllarda yeniliklerle devam ettireceğiz. Turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm takımları kutluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum " dedi.




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