Tavacı Refik gurmelerin gözdesi oldu

Ömür Akkor’un Seyahatname ‘ kitabından övgüyle bahsettiği Tavacı Refik bu kez ünlü mutfak şefi Yunus Emre Akkor tarafından Ramazan’da baş mekanlar arasında gösterildi.

Yıllardır tadıyla ve verdiği hizmetle adını ülke çapında duyuran ve çevre il ve ilçelerden dahi müşterilerini sırf yemek için Karacabey’e getirmeyi başaran Tavacı Refik, Ramazanda’da Uluslarası Mutfak Şeflerinin övgüyle bahsettiği mekânlar arasında yerini aldı.

Ramazanda ayında sunduğu Tava, Tandır, Köfte gibi ana menülerin yanında sunduğu mantı, mücver, börek ve sucuk çeşitleri ile müştelerine unutulmaz bir iftar yaşatan Tavacı Refik ramazanda da uluasal çapta nam yapan işletmelerden oldu.

İşletme sahibi Refik Berber yaptığı açıklamada ‘’Bizi tercih eden insanlara binlerce kez teşekkür ediyorum. Yaşadığımız yere gelip su dahi içseler bizlere, memleketimize katkı sağlamış oluyorlar. Bu anlamda sadece bizi değil şehrimizi tercih edenlere sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.