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02 Ağustos 2018 17:13

Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

Bursa’nın İnegöl ilçesinde son kararname ile tayinleri çıkan 3 hakim ve 7 savcı için veda yemeği verildi.

Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

02 Ağustos 2018 17:13


Bir oteldeki veda yemeğinde konuşan İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya İnaç, bir yandan hüzün beslediklerini, bir yandan da mutlu olduklarını ifade ederek, “Arkadaşlarımızı Türkiye’nin çeşitli şehirlerine gönderiyoruz. Bu anlamda güzel bir aile olduğumuzu görüyorum. Bu ortamı sağlayabilmek her adliyeye nasip olmaz. İnşallah bundan sonraki süreçte de gelen arkadaşlarımızla aynı ortamı sağlarız. Dilerim ki sizler de gittiğiniz yerlerde aynı ortamı bulursunuz” ifadelerinde bulundu.


Veda yemeğine katılan Belediye Başkanı Alper Taban ise yaptığı konuşmada, “Memuriyette bunlar olağan. Ayrılıklar tabii zor. Burada güzel ilişkiler ve dostluklar kuruluyor, ama bir anda gelen bir yazıyla görev yerleri değişiyor. Bizler dışarıdan bakan bir göz olarak İnegöl adliyesinin güzel bir aile olduğunu görüyoruz. İnegöl’e değer kattığınızı ifade edebilirim. İnegöl gerçekten bereketli topraklar. Şehrimizde yaşayan insanlar iyi niyetli, güzel insanlar” dedi.




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